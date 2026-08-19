No hay riesgo biológico ni contaminación del aire, dicen las autoridades de salud en Cali y el Valle

Ante las inquietudes de los caleños y los audios y cadenas que circulan en redes sociales sobre una posible contaminación del aire y un aumento de enfermedades respiratorias tras el terremoto, las autoridades de salud de Cali y el Valle del Cauca aclararon que se mantiene activa la vigilancia epidemiológica y que, hasta la fecha, no se registra una situación de este tipo.

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, explicó que las principales afectaciones están relacionadas con la infraestructura y descartó, por ahora, problemas de salud asociados a enfermedades respiratorias derivadas del terremoto.

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“No tenemos una alerta en salud pública importante. Si usted se va a acercar a un lugar donde hay destrucción, use el tapabocas para evitar que entren partículas de polvo a su sistema respiratorio, pero si usted vive en esos barrios donde no hubo daños, esté tranquilo”, puntualizó Lesmes.

En Cali, el secretario de Salud, Germán Escobar, también afirmó que no existe riesgo biológico para la población en general. Sin embargo, insistió en la importancia de utilizar tapabocas en las zonas donde continúan las labores de remoción de escombros y rescate de cuerpos.

El funcionario aseguró que se han adoptado medidas de precaución, especialmente para el manejo y traslado de los escombros.

“Hemos tomado las medidas de precaución, por un lado, una ruta especial para remoción de escombros que hayan tenido algún grado de contaminación por el riesgo biológico por el material biológico que se encuentra en el área. En esto hemos estado coordinados con las instituciones que están levantando los escombros y su disposición final.

Por otro lado, los equipos de rescatistas son profesionales en la materia, tienen muy claro el manejo de riesgos, tomaron medidas de bioprotección de manera inmediata”, dijo Escobar.

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Las autoridades reiteraron que la recomendación del uso de tapabocas está dirigida principalmente a las personas que permanecen cerca de edificaciones colapsadas, zonas de remoción de escombros o lugares donde existe una alta presencia de polvo y material particulado.

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