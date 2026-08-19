Empresas del Valle anuncian $220 mil millones para atender emergencia por terremoto

Empresas del Valle del Cauca y compañías con operaciones en el departamento comprometieron $220 mil millones para atender la emergencia provocada por el terremoto y apoyar la reconstrucción de las zonas más afectadas, según anunció el presidente Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con el mandatario, los recursos fueron gestionados a través de ProPacífico y estarán dirigidos a la atención de Cali, el norte del Valle y Buenaventura, territorios que registraron graves afectaciones tras el sismo.

De La Espriella destacó los aportes superiores a $10 mil millones realizados por Sidoc, Colombina, Carvajal, Fanalca, Celsia, Amalfi, Manuelita y Organización Delima. También agradeció las contribuciones de Smurfit Westrock, Banco de Occidente, Bivien, Grupo Diana, Jaramillo Mora, Colgate, Grupo Pichucho, Laboratorios Edo, Clínica de Occidente, Datecsa, Finesa, Supertiendas Cañaveral y Coomeva.

“Sé que muchas más empresas se seguirán sumando a este esfuerzo. La solidaridad de nuestros empresarios es fundamental en este momento. Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, puntualizó el presidente.

El anuncio se conoce mientras Cali mantiene las labores de atención y recuperación. Según el reporte oficial de la Alcaldía, con corte al 18 de agosto a las 6:30 p. m., han sido rescatadas 88 personas, mientras 47 permanecen desaparecidas. La cifra de fallecidos llegó a 141 y la de heridos a 1.569. Además, 132 cuerpos han sido entregados a sus familias.

En materia de infraestructura, las autoridades han procesado 7.797 reportes ciudadanos y verificado 920 edificaciones. De estas, 24 presentan colapso total, 177 colapso parcial y 197 daños estructurales.

Las labores de recuperación también dejan 28.535 toneladas de escombros retiradas, 11.224 evaluaciones de daños y necesidades realizadas y 1.365 personas activas en las diferentes acciones de respuesta. Además, 158 animales han sido rescatados.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: