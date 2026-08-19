Cayó presunto cabecilla de las Farc señalado de atacar la Base Aérea de Cali

José Rodolfo Torres Vélez, alias Monito, señalado como presunto cabecilla de la compañía Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc, fue capturado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, que sirve a Cali.

Según las autoridades, este hombre estaría relacionado con el ataque contra la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, ocurrido el 21 de agosto de 2025, además de otros hechos violentos contra instalaciones de la Sijín de la Policía Metropolitana.

También es señalado de participar en confrontaciones contra soldados de la Tercera Brigada del Ejército durante 2024 y 2025.

Alias Monito, de 23 años, llevaría más de cinco años en esta estructura y sería señalado de participar en extorsiones, intimidaciones y hurto de vehículos en municipios del centro del Valle.

La captura se produjo durante una operación del Gaula Militar del Ejército, la Policía y la Fiscalía, confirmó el general Gabriel Majé, comandante de la Tercera Brigada.

El detenido era requerido por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y quedó a disposición de las autoridades judiciales.