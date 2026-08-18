Autoridades confirman la recuperación de cinco personas fallecidas de los escombros del HUV

Las autoridades de Cali confirmaron este martes 18 de agosto la recuperación de cinco personas fallecidas que permanecían bajo los escombros del Hospital Universitario del Valle, HUV, tras el terremoto.

Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, explicó que los equipos realizaron previamente sondeos y diagnósticos en los diferentes frentes de trabajo para establecer que no había personas con signos vitales y posteriormente avanzar en la recuperación de las víctimas.

​“En el HUV teníamos unas dificultades, sin embargo, con toda la ingeniería y todos los soportes pudimos lograr esa recuperación”, señaló.

El funcionario indicó que permanecen tres frentes activos en la ciudad, donde los organismos de socorro continúan trabajando para recuperar y dignificar a las personas que aún permanecen atrapadas.

Más información América de Cali busca trasladar su localía a Bogotá tras emergencia en Cali por el terremoto

Una vez concluyan estas labores, las autoridades avanzarán en la demolición y limpieza de las zonas afectadas, bajo los protocolos establecidos por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: