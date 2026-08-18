No es posible predecir hasta cuando habrá réplicas de un terremoto.

Cali, Valle del Cauca

Elkin Salcedo, Doctor en Física y Matemáticas de la Universidad de Estatal de Moscú, analizó para Caracol Radio que las réplicas son un proceso muy común posterior a un terremoto de la magnitud del ocurrido el 10 de agosto pasado.

“Los terremotos fuertes son resultado de un proceso de reacomodamiento de las placas y que deberán volver a un estado de equilibrio, para definirlo de alguna manera”, explicó el también Magíster en la Gestión en la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad Viña del Mar, Chile.

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“El tiempo en el cual va a transcurrir este periodo de reacomodamiento, de relajación o de equilibrio de las placas, generalmente no lo podemos conocer, así como no podemos predecir el evento principal, tampoco podemos predecir hasta cuándo podrían prolongarse las réplicas”, añadió el físico Elkin Salcedo.

Frente al terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto, explicó el físico Elkin Salcedo, que se trató de la interacción de las placas tectónicas que concurren en esta región Sudamérica, donde hay tres placas que son la de Nazca, la del Caribe y la placa sudamericana propiamente dicho.

“Estas placas arremeten una contra otra y generan varios procesos de deformación de la corteza“, dijo el experto caleño.

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“Estamos expuestos a una zona de gran peligro sísmico que nadie lo puede predecir ni tampoco podríamos decir en qué momento puede llegar a ocurrir”, terminó diciendo el físico y matemático Elkin Salcedo.