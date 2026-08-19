Este miércoles, 19 de agosto, hay una feria de empleo para mayores de 50 años en Medellín

La Agencia de Empleo de Comfenalco Antioquia tiene más de 1.200 vacantes. Foto: Cortesía Comfenalco.

Medellín

Comfenalco Antioquia anunció que hoy realizará una Feria de Oportunidades y Bienestar que está enfocada a los mayores de 50 años que estén actualmente en búsqueda de empleo.

Desde la Caja indicaron que, durante la jornada de hoy, que comenzará a las 9 de la mañana en el Parque Biblioteca de Belén, se ofertarán más de 100 vacantes de empleo para personas que cumplan con el requisito de esa edad.

Ofertas en diferentes áreas

En esta jornada hay oportunidades laborales para auxiliares de cocina, servicio al cliente, asesores de ventas y otros perfiles que se ajustan a quienes tienen más de cinco décadas de edad.

Esta jornada se logra gracias al trabajo articulado con la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín, el Movimiento Plateado y la Oficina Pública de Empleo.

Juan Carlos Pérez, director del Movimiento Plateado de Medellín, dijo que “en un trabajo articulado entre la alcaldía, Comfenalco y el Movimiento Plateado vamos a ofrecer oportunidades de empleo para los adultos mayores de 50 años, que no tienen las mismas opciones que los jóvenes, y reuniremos en un solo lugar una programación artística, cultural, deportiva; además, de emprendimientos y oferta institucional”.

La jornada estará abierta hasta las cinco de esta tarde, tendrá ingreso libre y sin costo. El único requisito es acudir con el documento de identidad.

Otras actividades en la feria

Además de las oportunidades laborales y la oferta de vacantes, se tendrán otras actividades como un bingo literario, emprendimientos, actividades deportivas y recreativas a cargo del Inder y oferta de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín.

Será un espacio en el que habrá orientación ocupacional, talleres para fortalecer su empleabilidad, conocer emprendimientos liderados por adultos mayores, participar en actividades recreativas y culturales, además de recibir información sobre la oferta institucional disponible para esta población.

Programación durante toda la jornada

La programación incluye talleres de empleabilidad para enseñar la manera correcta de elaborar y presentar una hoja de vida, preparación para asumir entrevistas de trabajo y afrontar procesos de selección; el equipo de Personas Mayores de la Alcaldía de Medellín también llevará la oferta de servicios y será una plataforma para emprendimientos silver.

Las posibilidades de empleo serán ofrecidas por 5 empresas de gran formato de Antioquia; estas ofrecerán más de 100 vacantes laborales para mayores de 50 años, que podrán aspirar a perfiles de auxiliar de cocina, asesores comerciales, auxiliares de soporte TIC, atención al cliente.

Otros objetivos del encuentro

El objetivo de este evento es reconocer el talento, la experiencia y el conocimiento de las personas mayores, demostrando que continúan siendo protagonistas del desarrollo económico, social y comunitario de Medellín.

La feria pretende generar nuevas redes de apoyo y facilitar el acceso a oportunidades que favorezcan su autonomía, bienestar y calidad de vida.

Explicaron desde Comfenalco Antioquia que “las personas mayores que participen encontrarán bienestar, empleo y asesoría para fortalecer sus proyectos de vida y las rutas para acceder a nuevas oportunidades laborales y de bienestar familiar”.

Las cifras del DANE indican que hay más de 2.3 millones de personas mayores de 50 años, de los cuales hay más de 800.000 en Medellín y 1,7 millones de adultos mayores de 60 años en el departamento.