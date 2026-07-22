SuperSubsidio levantó la intervención contra Comfenalco Antioquia

Después de casi tres años, la Superintendencia de Subsidio decidió levantar la intervención sobre Comfenalco Antioquia, permitiendo que la Caja de Compensación retome su autonomía y dé inicio al proceso para restablecer su gobierno corporativo.

La medida cautelar había sido impuesta por la SuperSubsidio en septiembre de 2023, con el objetivo de fortalecer los controles administrativos y garantizar el manejo adecuado de los recursos de la Caja.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez dio el anuncio destacando que Comfenalco cumplió con los requisitos establecidos en el Plan de Mejoramiento Institucional, superando el 90 % de las acciones exigidas para corregir los riesgos financieros y jurídicos que motivaron la intervención.

“Esta es una decisión que se toma una vez se constatan que las razones y los motivos de la intervención han sido satisfactoriamente superados, que Comfenalco hoy es una caja mucho más sólida, una caja que tiene buenos servicios, que ahora, con la recuperación del gobierno corporativo y con la estabilidad y normalidad institucional, va a mejorar y ampliar sus servicios”, afirmó el ministro Antonio Sanguino.

El jefe de la cartera indicó que la Caja demostró solidez financiera y administrativa durante el proceso de intervención y resaltó que hoy ofrece garantías para la protección de los aportes realizados por empresas y trabajadores.

Con la decisión de la SuperSubsidio, Comfenalco Antioquia iniciará una etapa de transición para conformar un nuevo Consejo Directivo y restablecer plenamente su esquema de gobernanza.

El director administrativo encargado, Juan Pablo Morales Calle, calificó el levantamiento de la intervención como el resultado del trabajo realizado por los más de 2.300 colaboradores de la entidad durante los 22 meses en los que estuvo bajo control estatal.

“A continuación, se viene el restablecimiento del gobierno corporativo, un proceso que nos va a permitir seguir consolidando esta caja como una caja cercana, como una caja de regiones, y, por supuesto, como una caja en la cual las empresas afiliadas lo ven como una alianza estratégica y los trabajadores afiliados lo ven como el mejor escenario para generar bienestar”, señaló Calle.

Comfenalco también destacó los resultados alcanzados durante el último año, entre ellos:

Crecimiento del 9,1 % en sus ingresos.

Entrega de más de 3 millones de cuotas monetarias.

Vinculación laboral de 43.000 personas en empleos formales.

Remanentes por 13.979 millones de pesos.

EBITDA de 40.440 millones de pesos.

Reducción del nivel de endeudamiento de la entidad.

Actualmente, la Caja cuenta con 436.943 trabajadores afiliados y 22.879 empresas vinculadas en Antioquia.

Convocan a Asamblea Extraordinaria

Como parte del proceso de normalización institucional, el agente especial de la intervención convocó a la LXXVI Asamblea General Extraordinaria, que se realizará el próximo 5 de agosto a las 7:00 a.m. , en el Parque Comfenalco Guayabal.

En esa reunión se avanzará en la conformación del nuevo Consejo Directivo, paso clave para completar el restablecimiento del gobierno corporativo y cerrar oficialmente el proceso de intervención.