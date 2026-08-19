EPM cierra venta de TICSA a Odinsa por US$88 millones

Medellín, Antioquia

Las empresas EPM Capital México S.A. de C.V. y EPM Latam S.A., pertenecientes al Grupo EPM, cerraron el proceso de venta del 100 % de las acciones de Tecnología Intercontinental, S.A.P.I. de C.V. (TICSA) a Odinsa S.A. y Odinsa Aguas S.L., sociedades del Grupo Argos. Con el cierre de la operación se produjo el cambio de control de la compañía mexicana.

TICSA está dedicada al diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas y cuenta con más de 45 años de trayectoria y más de 160 plantas construidas y operadas en México y otros mercados. Para concretar la transacción fue necesario cumplir, entre otras condiciones, con la aprobación de la autoridad de competencia mexicana y las autorizaciones requeridas para el cambio de control de algunos clientes y entidades financieras.

Una operación de hasta US$101 millones

El valor reconocido para la transacción fue de 1.499 millones de pesos mexicanos, equivalentes aproximadamente a US$88 millones. Sin embargo, el monto podría aumentar hasta 1.723 millones de pesos mexicanos, unos US$101 millones, dependiendo del cumplimiento de algunos hitos futuros que no están completamente bajo control de EPM, EPM Capital México, EPM Latam ni TICSA. La operación contempla además mecanismos de ajuste.

EPM explicó que la venta responde a una decisión relacionada con la gestión de su portafolio empresarial. La compañía señaló que realizó evaluaciones sobre sus inversiones y encontró oportunidades para reasignar capital hacia negocios con una mayor alineación estratégica y un perfil de riesgo-retorno más favorable para el grupo.

“En el Grupo EPM tomamos decisiones sobre nuestro portafolio con una perspectiva de largo plazo, buscando concentrar nuestros esfuerzos y recursos en aquellos negocios donde tenemos mayor alineación estratégica y capacidad de generación de valor”, afirmó John Maya Salazar, gerente general de EPM y líder del Grupo EPM.

Un proceso que comenzó en 2021

La desinversión de TICSA había sido aprobada por EPM en 2021, pero el proceso de venta se reactivó a finales de 2023. En esa etapa fueron invitados 33 potenciales inversionistas estratégicos y fondos de diferentes países. De ellos, 24 confirmaron la recepción de la invitación, siete solicitaron información adicional y cuatro presentaron ofertas no vinculantes.

Posteriormente, tres inversionistas fueron seleccionados para continuar en el proceso. En mayo de 2025, Odinsa presentó la oferta vinculante que finalmente fue escogida. El contrato de compraventa de acciones se firmó en septiembre de 2025 y, después de cumplirse las condiciones establecidas, se concretó el cierre de la operación el 18 de agosto de 2026.

Con esta operación, el Grupo EPM mantiene su presencia internacional en Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá y Chile, países en los que actualmente desarrolla sus operaciones.