Policía abre indagación por video en el que un creador de contenido manipula arma policial en Quibdó

Quibdó, Chocó

La Policía del departamento de Chocó informó que abrió las indagaciones correspondientes tras la difusión de un video en redes sociales, en el que se observa al reconocido creador de contenido, Yeferson Cossio, manipulando un arma de dotación de la Policía Nacional.

Los hechos, habrían ocurrido en un establecimiento hotelero de Quibdó, serán investigados para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como las posibles responsabilidades por el presunto incumplimiento de los protocolos de custodia y manejo del armamento oficial.

Según la información preliminar, una auxiliar de policía que se encontraba prestando servicio de vigilancia y custodia en su sitio de facción habría permitido que el creador de contenido tuviera contacto y manipulara el arma asignada para el cumplimiento de sus funciones.

La Policía Nacional señaló que el video fue difundido y viralizado por terceros a través de redes sociales, alcanzando amplia circulación entre ciudadanos y personal policial. La institución tuvo conocimiento de los hechos e inició de inmediato las verificaciones correspondientes.

La entidad reiteró que las armas de dotación son elementos de uso exclusivo del personal autorizado y que existen estrictos procedimientos para garantizar su control, seguridad y adecuada utilización, los cuales deben ser observados de manera permanente por todos los integrantes de la Policía Nacional.