Violencia del Catatumbo dispara atención en el HUEM

Norte de Santander

Uno de los factores que últimamente incide en el aumento de la demanda de atención en pacientes en el hospital Erasmo Meoz es la violencia que se ha recrudecido en el Catatumbo.

Las autoridades sanitarias han admitido que esta situación ha vuelto mucho más compleja la respuesta dada la magnitud de los heridos que están llegando al centro asistencial.

El gerente del hospital Hernando Mora dijo a Caracol Radio que “nosotros estamos preocupados por lo que viene ocurriendo.Nos están llegando muchos heridos del Catatumbo y todos conocen la capacidad que tiene el hospital y la situación que atravesamos”.

“La situación de los ataques con drones se refleja en el número de pacientes que nos han llegado en los últimos meses.A esto se suma el volumen de pacientes por accidentes de tránsito que es impresionante” manifestó.

Finalmente el funcionario indicó que el hospital viene de un proceso de recuperar sus finanzas y esto conlleva ajustes y las reclamaciones por servicios de las Eps que no pagan, dificultad para poder avanzar en los procesos administrativos que se requieren para poder superar las dificultades presupuestales.