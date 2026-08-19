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19 ago 2026 Actualizado 16:11

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Cúcuta

“Transitar es un riesgo”: pasajeros vía Ocaña

Ciudadanos preocupados por inseguridad en la ruta

Vía Cúcuta- Ocaña

Vía Cúcuta- Ocaña(Invías)

Vía Cúcuta- Ocaña
Cúcuta
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Norte de Santander

La violencia que afecta a la zona norte del departamento tiene en dificultades la movilidad en la ruta Cúcuta- Ocaña- Costa Caribe.

Los ciudadanos residentes en ese tramo, como también transportadores y viajeros llaman la atención por lo que viene ocurriendo, los brotes de inseguridad que han generado secuestros y otros delitos.

Uno de los afectados dijo a Caracol Radio “esta vía nacional se ha vuelto muy peligrosa, para todos, la queja es permanente por el riesgo que representa moverse a cualquier hora del día”.

Indicó que ese miedo esta infundado en “la presencia de actores armados ilegales. No hay control, no hay vigilancia en las vías y por eso la guerrilla sale donde quiere, intimida, secuestra y termina siendo la gente de esta región la más afectada”.

Finalmente el funcionario explicó que “nosotros le pedimos al gobierno nacional que realice un consejo de seguridad, que le pregunte a las autoridades de la región cuales son sus capacidades para responder a la inseguridad y a todo lo que nos esta afectando...”

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