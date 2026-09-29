Vía Boconó con más de un año de demora en restauración, EICVIRO responde

Cúcuta

El crítico estado de la vía Boconó en Cúcuta se ha convertido en un peligro para conductores y peatones que transitan a diario por esta estratégica zona del área metropolitana. El deterioro del asfaltado no sólo ha frenado la movilidad en el sector, sino que ha generado un escenario recurrente de accidentes viales que mantiene bajo zozobra a los habitantes y trabajadores de la zona, quienes aseguran llevar más de doce meses esperando una intervención definitiva sin obtener respuestas por parte de las autoridades.

El malestar ciudadano se evidencia en las constantes denuncias y testimonios de quienes presencian el peligro a diario. Roger Rodríguez, habitante y trabajador del sector, habló sobre el riesgo al que se exponen los transeúntes por el mal estado de la vía.

“Ya aproximadamente va para un año y no hay solución de nada. Se han ocasionado muchos accidentes; inclusive estos días hubo uno de moto porque no le dan paso vehicular o van a millón. No hemos tenido respuesta de ninguna autoridad y el llamado a la Gobernación y a la Alcaldía es que se acerquen porque la carretera está en muy mal estado”, sostuvo Rodríguez.

Frente a esta situación, Óscar Eduardo Cabrales, gerente de la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villa del Rosario (EICVIRO), reconoció que el proyecto ha sufrido demoras, pero enfatizó que no responde a una negligencia del contratista. “Efectivamente han habido algunos retrasos; no ha sido por parte ni del contratista, ni del ejecutor, ni de nosotros como supervisores. Viene una adición por parte del Ministerio de Vivienda y hemos estado en comités con la finalidad de que salga el recurso para seguir el proyecto, garantizando no solo una buena vía sino la continuidad del Acueducto Metropolitano”, explicó el funcionario.

A la complejidad presupuestal con el Gobierno Nacional se sumó un giro imprevisto que modificó la estrategia de intervención. Cabrales reveló que la suspensión cautelar del proyecto de valorización obligó a reestructurar el plan de mantenimiento vial: “Había una medida cautelar que no teníamos en lista, que suspende de manera provisional el proyecto de valorización. En vista de esto, decidimos pisar el acelerador con el Plan Departamental de Aguas y el contratista para dar prioridad al arreglo de la malla vial y a las derivaciones de acueducto para los conjuntos residenciales, pues no era justo hacer una inversión en reparcheo si el proyecto original la iba a reformar”.

El proyecto se encuentra actualmente supeditado y a la espera de un último aval para la liberación de los fondos adicionales que permitan reanudar las maquinarias. Según los cronogramas presentados por la empresa supervisora, una vez se ejecute la firma con la cartera nacional de vivienda, los trabajos se desarrollarán de manera intensiva para culminar paralelamente la fase dos del Acueducto Metropolitano y la recuperación vial en un periodo estimado de mes a mes y medio tras el reinicio.

Se prevé que antes de concluir el presente año el sector de Boconó cuente con la vía renovada y el servicio de agua optimizado.