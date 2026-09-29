Ocho familias huyen de sus casas por amenazas en Tibú, Norte de Santander

Norte de Santander.

Ocho familias de la zona rural del municipio de Tibú se vieron obligadas a abandonar sus viviendas y desplazarse hacia Cúcuta luego de que hombres fuertemente armados llegaran hasta la comunidad y las amenazaran.

El hecho se presentó durante la mañana de este lunes y, según denunció Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, la situación podría afectar a más familias que todavía permanecen en el territorio.

“Personas fuertemente armadas llegaron hasta una comunidad y los amenazaron, desplazando inicialmente a ocho familias, que les tocó dejar todo tirado y salir hacia la ciudad de Cúcuta”, relató Mayorga.

El representante de las víctimas aseguró que varias de las personas que salieron de la zona llegaron a una ciudad en la que no necesariamente cuentan con familiares o redes de apoyo, mientras que otras familias continúan bajo amenaza y no han podido abandonar el territorio.

“Hay otras familias que continúan siendo amenazadas en el territorio y todavía no han podido salir”, advirtió.

Ante esta situación, la Asociación Nacional de Víctimas hizo un llamado a las autoridades para garantizar la atención de las personas que ya llegaron a Cúcuta.

“Estamos haciendo el llamado a la Defensoría del Pueblo, incluso a la Personería Municipal, para que tomen todas las medidas de atención a esta población desplazada que viene de la subregión del Catatumbo”, indicó el dirigente.

El nuevo desplazamiento ocurre mientras persisten las confrontaciones armadas en diferentes puntos del Catatumbo.

Mayorga aseguró que, pese a las acciones de la Fuerza Pública, la situación de seguridad continúa generando salida de familias de sus territorios.

“Hasta el momento la confrontación sigue activa”, afirmó.

De acuerdo con el representante de las víctimas, el desplazamiento forzado en Norte de Santander continúa aumentando.

Señaló que el departamento aparece actualmente en el segundo lugar, después de Cauca, entre los territorios más afectados por este fenómeno, según el informe de la Defensoría del Pueblo que conocieron las organizaciones.

“Es posible que en el registro que hagan de este mes ocupemos el primer lugar, porque la confrontación armada en la región del Catatumbo no ha parado”, sostuvo Mayorga.

La situación también estaría teniendo repercusiones en otros municipios de la región. El dirigente mencionó los recientes ataques con drones cargados con explosivos en zona rural de El Tarra, particularmente en el sector de Filo El Gringo, como otro de los hechos que estarían generando temor y desplazamiento de comunidades.

“Esto también genera que muchas familias preocupadas tengan que desplazarse incluso para otra vereda o para la cabecera municipal del municipio de El Tarra, lo que incrementa cada día este flagelo del desplazamiento forzado en esta región del departamento de Norte de Santander”, concluyó.