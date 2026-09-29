Virus boca, manos y pies: ¿qué es y cuáles son los síntomas en los niños?

Norte de Santander

Reportes conocidos por Caracol Radio dan cuenta que en el municipio histórico de Villa del Rosario se estarían presentando varios casos del virus conocido como boca, manos y pies. Enfermedad que puede llegar a afectar a menores de edad escolar.

Ante esta situación, el médico cucuteño David Fajardo explicó en diálogo con Caracol Radio cuáles son las características de esta infección viral, sus síntomas y las medidas que se deben tomar en casa si su hijo o hija presenta este contagio.

Más información Norte de Santander, el segundo departamento más afectados por el desplazamiento forzado en Colombia

¿Qué es el virus boca, manos y pies?

De acuerdo con el galeno, esta enfermedad es causada por un virus, razón por la cual entre su tratamiento no es necesario el suministro de antibióticos, salvo que un profesional de la salud detecte que hay alguna infección bacteriana sobrepuesta.

Se caracteriza por presentar malestar general y sensación de fiebre, así como pequeños puntos rojos que inicialmente salen en la lengua y el paladar, seguido de las manos, pies y en algunos casos, los codos y las rodillas.

Más información Colombia y Venezuela crean el Circuito Binacional de Hoteles para impulsar el turismo fronterizo

Fajardo resaltó que es un virus de fácil contagio a través de microgotas respiratorias, por ejemplo al estornudar, con el contacto directo con una persona infectada o el intercambio de objetos.

Sin embargo, para este médico es importante tener en cuenta que si estos pequeños “puntos rojos” presentan lesiones o síntomas que puedan generar preocupación, se debe recibir un tratamiento especial para evitar mayores complicaciones.

Más información Lucas Murillo avanza en su recuperación tras cirugía de corazón y espera regresar a Cúcuta

¿Qué cuidados deben tener los niños?

La principal recomendación para el tratamiento de este virus es la consulta médica oportuna. En caso de fiebre se puede tratar con medicamentos como acetaminofén o lo recomendado por su médico de cabecera.

Es importante tener en cuenta que estas lesiones en la boca pueden generar dolor o ardor, dificultando a los menores para que consuman alimentos. Por lo anterior, es importante mantener una buena hidratación.

A pesar que Caracol Radio conoció de varios casos por este virus en un colegio de Villa del Rosario, desde la secretaria de salud de ese municipio aseguraron no tener reportes de los contagios.