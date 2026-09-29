Menor escapó del ELN y se entregó al Ejército en Tibú, Norte de Santander. Foto: Ejército.

Norte de Santander.

Un menor de 16 años que habría sido reclutado forzosamente cuando tenía 14 logró escapar de las filas del ELN y se presentó voluntariamente ante tropas del Ejército Nacional en Tibú, Norte de Santander.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, el adolescente habría permanecido en las filas del frente Juan Fernando Porras del ELN y decidió escapar debido a los presuntos malos tratos que recibía y a la tristeza que le generaba permanecer alejado de su familia.

El menor llegó hasta las tropas del Grupo de Caballería Mediano N°5 ‘General Hermógenes Maza’, de la Brigada 30, donde recibió protección y fue puesto bajo la ruta de restablecimiento de derechos con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

El Ejército reiteró su rechazo al reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, al señalar que estas prácticas afectan sus derechos fundamentales y los exponen a escenarios de violencia propios del conflicto armado.