Cúcuta Deportivo y Banco de Alimentos recolectarán ayudas para familias afectadas por terremoto

Banco de alimentos de Cúcuta superó el acopio de un millón de kilos de alimentos rescatados. / Foto: Banco de alimentos de Cúcuta en Facebook.

Cúcuta

Desde la ciudad de Cúcuta se continúan adelantado acciones para ayudar a las familias damnificadas por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto en el Eje Cafetero y la región Pacifica. Para este miércoles 19 de agosto, el Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta y el Cúcuta Deportivo se unen para promover una jornada de solidaridad, iniciativa que busca movilizar a la comunidad y a la afición del equipo rojinegro.

De acuerdo con lo comunicado por la fundación Banco de Alimentos, esta campaña tendrá lugar en el estadio General Santander, con motivo del encuentro deportivo entre el onceno Motilón e Internacional de Bogotá, por la fecha 2 de la Liga II-2026.

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Habrá un centro de acopio en el Coloso de Lleras

Los aficionados que asistan al partido podrán entregar sus donaciones en un centro de acopio habilitado en los accesos destinados al ingreso al estadio.

El Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta indicó que durante la jornada deportiva se podrá donar:

Alimentos no perecederos.

Alimentos para mascotas.

Útiles de aseo personal.

Bajo el lema “Todos unidos por Colombia”, los organizadores destacaron que cada donación puede convertirse en un apoyo significativo para las familias afectadas por la emergencia.

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