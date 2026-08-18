Tunja envió 30 toneladas de ayudas humanitarias a los afectados del terremoto en el Valle y Chocó

Desde Tunja se enviaron a los departamentos del Valle y Chocó 30 toneladas de ayudas humanitarias / Foto: Caracol Radio.

Tunja

La solidaridad de los tunjanos y boyacenses llegó hasta comunidades afectadas en el Valle del Cauca y Chocó, con el envío de 30 toneladas de ayudas humanitarias destinadas a familias que continúan enfrentando necesidades tras la emergencia.

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, aseguró que fueron enviados dos camiones, cada uno con una capacidad de 15 toneladas. Uno tuvo como destino Roldanillo, Valle del Cauca, y el otro Unión Panamericana, Chocó.

El mandatario destacó la respuesta de la ciudadanía y aseguró que las ayudas fueron dirigidas a poblaciones que, pese a la emergencia, no siempre reciben directamente los recursos que llegan a ciudades como Cali o Pereira.

“Es un tema de solidaridad. Y los recursos están llegando, pero a Cali, a Pereira, pero a estas poblaciones no”, señaló Acevedo.

Por otro lado, el alcalde confirmó que Tunja continuará recibiendo donaciones, aunque explicó que la primera etapa de recolección de alimentos está llegando a su fin y ahora comenzará una fase enfocada en la recuperación y reconstrucción.

“Hoy termina la primera etapa, que es lo de los alimentos, y viene lo de la reconstrucción”, explicó.

Acevedo Pedroza indicó que la Administración Municipal mantendrá durante los próximos días la recepción de insumos, mientras se define a nivel nacional hasta cuándo continuará esta labor.

“Vamos a estar estos ocho días, o hasta que a nivel nacional ya nos digan exactamente hasta cuándo podemos estar”, afirmó.

El mandatario agregó que las ayudas seguirán siendo necesarias para las poblaciones afectadas, especialmente aquellas que permanecen con necesidades luego de la emergencia.

Tunja busca fortalecer su capacidad de respuesta

Más allá de la ayuda enviada a otras regiones, el alcalde señaló que la emergencia también dejó una enseñanza para Tunja: la necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta ante posibles eventos.

Acevedo anunció la intención de establecer un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, con participación de las diferentes entidades encargadas de atender emergencias.

“Aquí tenemos que tener asiento todos para tomar decisiones entre todos”, manifestó.

El alcalde explicó que la idea es evitar que, ante una emergencia, las instituciones tengan que ser convocadas de manera individual y comenzar a coordinarse cuando el evento ya está ocurriendo.

“No esperar que ir a buscar al Ejército, a los bomberos, a la Defensa Civil y a la Administración. Tienen que estar permanentemente”, sostuvo.

Finalmente, Acevedo insistió en que la ciudad debe mantener una estructura de coordinación permanente para reducir el impacto de futuras emergencias. “Hay que fortalecer el PMU”, enfatizó.