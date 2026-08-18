Tunja busca replicar modelo de Sogamoso para acelerar obras y apoyar a universitarios

El acalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, estuvo visitando algunas obras de Sogamoso junto a su homólogo, Mauricio Baron Granados / Foto: Suministrada.

Tunja

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, visitó Sogamoso y sostuvo un encuentro con el mandatario de esa ciudad, Mauricio Barón Granados, con el propósito de conocer experiencias que puedan ser aplicadas en la capital boyacense.

Acevedo explicó que uno de los principales intereses fue conocer el funcionamiento de los convites comunales, una estrategia mediante la cual la comunidad y la Administración Municipal trabajan conjuntamente para ejecutar obras de manera más rápida y llevar los recursos directamente a los barrios.

“Yo soy de los que aprendo sobre la experiencia, sobre los éxitos que se han tenido en otras administraciones”, señaló el alcalde de Tunja.

El mandatario destacó que la visita le permitió conocer de primera mano cómo se desarrollan estas iniciativas y aseguró que busca implementarlas en la capital boyacense.

“Fuimos allá de primera mano a enterarnos cómo trabajan estos convites comunales en asocio con la Alcaldía y cómo las obras llegan muy rápido y los recursos llegan donde deben estar, que es allá, en el barrio, en la manzana, en la cuadra. Y eso lo vamos a implementar aquí en Tunja”, afirmó.

El alcalde indicó que durante la visita también se reunió con funcionarios de Sogamoso para conocer detalles que permitan adaptar estas estrategias a las necesidades de Tunja.

“Me trasladé hasta allá, para asesorarme con unos secretarios para implementar ese plan aquí en la ciudad de Tunja”, indicó.

Además, uno de los temas que llamó la atención de la Administración tunjana fue el apoyo que Sogamoso brinda a estudiantes universitarios mediante recursos destinados a aliviar los costos de transporte.

Según Acevedo, en esa ciudad ya existe un acuerdo municipal que permite realizar transferencias para apoyar a los estudiantes de educación superior.

El alcalde señaló que esta experiencia también será analizada para su implementación en Tunja, una ciudad con una amplia población universitaria.

“Yo me traje esos insumos para hacerlo también en Tunja, aquí con el grupo que está liderando eso, y lo vamos a implementar”, aseguró.

Acevedo afirmó que estas iniciativas hacen parte de la apuesta de su Administración por fortalecer a Tunja como una ciudad orientada a la educación.

“Vamos a apoyar a Tunja, ciudad educadora, Tunja, ciudad universitaria”, dijo.