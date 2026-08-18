Grupo Vanti anuncia cambio en la gerencia de Gas Natural Cundiboyacense

Luis Carlos Parda Figueroa es el nuevo gerente de Gas Natural Cundiboyacense, filial del Grupo Vanti. El nuevo directivo es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga y especialista en Gerencia Comercial y Mercadeo de la Universidad de La Sabana.

Prada Figueroa cuenta con más de diez años de experiencia en el sector energético, especialmente en la industria del gas natural, donde ha participado en procesos de expansión de mercados, desarrollo de infraestructura, estructuración de inversiones y relacionamiento institucional. También ha trabajado en empresas como Metrogas, con operaciones en Santander y Boyacá, y ha liderado equipos multidisciplinarios vinculados al crecimiento del servicio.

Gas Natural Cundiboyacense presta el servicio de distribución y comercialización de gas natural en 67 poblaciones del Altiplano Cundiboyacense, con cerca de 658 mil usuarios. De ese total, 232 mil clientes están en 32 municipios de Boyacá y 425 mil en 35 poblaciones de Cundinamarca. La compañía cuenta con una red de distribución cercana a los 3.000 kilómetros y atiende principalmente a usuarios de los estratos 1, 2 y 3.