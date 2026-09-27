Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, agradece la captura de hija y esposa de alias Fito en Colombia

Noboa pide más ayuda militar a EE.UU. y anuncia el fin del estado de excepción en Ecuador para junio (Photo by Sebastián Vivallo Oñate/Agencia Makro/Getty Images) / Agencia Makro

En Santander, fueron capturadas Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de alias “Fito”, excabecilla de ‘Los Choneros’, quienes tenían circular roja de la Interpol.

La captura, confirmada por el propio presidente colombiano Abelardo De la Espriella se da por el requerimiento de las autoridades ecuatorianas por el delito de lavado de activos.

“Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana”, dijo el presidente en el anuncio de la captura.

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La respuesta de Noboa

Por su parte, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, reaccionó a la captura agradeciendo al mandatario colombiano por la cooperación entre gobiernos.

“Así se trabaja, Abelardo: juntos y con resultados. Las capturamos en Colombia y enfrentarán a la justicia en Ecuador”, dijo Noboa.

Además, el jefe de Estado ecuatoriano afirmó que Peñarrieta y Macías están llamadas a juicio dentro del caso conocido como Blanqueo Fito.

El caso, según Noboa, esta relacionado con recursos para el financiamiento de actividades criminales de Los Choneros.