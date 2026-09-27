Colombiano es capturado en Brasil luego de haberse fugado de una cárcel en Rio de Janeiro

Una fuga de película sucedió en la cárcel Joaquim Ferreira de Souza ubicada en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil. Un ciudadano colombiano y un neerlandés lograron escapar del centro de reclusión usando una cuerda hecha con sabanas.

Juan Esteban Avendaño Pérez y Gerel Lusiano Palm, lograron salir de la unidad luego de someter a un agente penitenciario que se encontraba de servicio, sorprendiéndolo y quitándole su arma de dotación.

El colombiano Juan Esteban Avendaño, fue detenido en diciembre de 2022 en la favela de Muzema, en Río de Janeiro, y se le señalaba como un presunto integrante de una organización de narcotraficantes colombianos con vínculos en Brasil, como también del asesinato de un policía en 2010.

Por otra parte, el ciudadano de origen neerlandés, Gerel Lusiano Palm, había sido detenido por la policía brasileña en 2021, luego de haberse escapado de una condena de 20 años en su país de origen por tentativa de homicidio y porte armas.

Su nombre estaba en la base de datos de la Interpol, por lo que estaba a la espera de una orden de extradición. Además, de estar siendo investigado por la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA).