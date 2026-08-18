“Hoy vivo por ustedes”: el emotivo mensaje de Diana Troncoso tras sobrevivir al terremoto en Cali

Diana Marcela Troncos, una de las sobrevivientes del terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto, envió un emotivo mensaje de agradecimiento a quienes hicieron posible su rescate.

La joven de 32 años, se recupera de las lesiones que sufrió tras el colapso de las Torres del Limonar, en el barrio Ciudad Capri. Hoy, desde la clínica Valle del Lili quiso agradecer a los rescatistas, bomberos, voluntarios, su familia y a las autoridades locales que la han acompañado desde que logró salir con vida de los escombros.

“El día de hoy quiero dar las gracias, primero que todo a Dios por el milagro de la vida, por sostenerme en medio de los escombros y darme esta nueva oportunidad, Gracias a los rescatistas, bomberos y voluntarios que no dudaron ni un segundo; ustedes fueron las manos de Dios en la oscuridad. Gracias a mi familia y a mis amigos por su amor, sus oraciones y por no soltarme. Gracias también a mi hermosa familia Confandi, por ser el abrazo que no me ha faltado, gracias al señor alcalde de Cali, por su liderazgo y por estar al frente en los momentos más duros y gracias a todos aquellos ángeles que Dios puso en mi camino para mi recuperación”, señaló.

Diana cerró su mensaje recordando que esta nueva oportunidad de vida también es de quienes estuvieron a su lado durante las horas más difíciles.

“Hoy respiro por ustedes, hoy vivo por ustedes, esta oportunidad de vida también es suya”, agregó.

Mientras permanece en la clínica, su familia concentra todos sus esfuerzos en acompañarla y en que pueda superar esta etapa.

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