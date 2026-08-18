Bucaramanga, segunda ciudad del país en recolección de ayudas por el terremoto: más de 100 toneladas

Bucaramanga se convirtió en la segunda ciudad del país con mayor recolección de ayudas humanitarias para las familias afectadas por el terremoto. Estos datos, son de acuerdo con el balance entregado por el equipo coordinador del centro de acopio instalado en Neomundo.

La campaña ha reunido más de 100 toneladas de alimentos, productos de aseo y otros elementos. De ese total, más de 80 toneladas ya fueron clasificadas y empacadas, mientras unas 20 permanecen pendientes de procesamiento.

Entre los aportes recibidos se encuentran 15 toneladas entregadas por empresarios del sector de la confección, quienes participaban en el Santander Fashion Week cuando los espacios de Neomundo fueron destinados a la recepción y organización de las donaciones.

Comienzan los envíos, pero todavía hacen falta vehículos

Carlos Rodríguez, director de Innovación y Alianzas Estratégicas de la Cruz Roja en Santander, informó que más de 4.000 kits están listos para atender durante dos semanas a las familias afectadas.

“Tenemos más de 80 toneladas procesadas de alimentos y elementos de aseo, y más de 4.000 kits listos para que las familias afectadas puedan consumir durante dos semanas”, explicó.

Los primeros despachos saldrán hacia Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Copetran apoyará el traslado de las cajas de mercado hacia Cali, Pereira y varios municipios chocoanos.

Sin embargo, la Cruz Roja señaló que necesita más vehículos para continuar con el transporte de las ayudas hacia las zonas afectadas.

“Quiero enviarles un mensaje muy importante a los transportadores. Estamos necesitando vehículos para transportar estas ayudas, así que no duden en buscarnos”, afirmó Rodríguez.

La recepción de donaciones continúa en la carpa ubicada en la plazoleta Zapatoca de Neomundo, entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Actualmente se requieren aceite, alimentos enlatados, café y bocadillos.

También está abierta la convocatoria para voluntarios que apoyen la clasificación, el empaque y el cargue de los productos, incluidos los turnos nocturnos que comienzan a las 7:00 de la noche.