Israel crea una ‘unidad de ejecución’ para palestinos condenados a muerte

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, anunció el inicio en fase de construcción de lo que denominó una “unidad especializada” para ejecutar a los condenados a muerte en el centro del país, según un vídeo difundido por él mismo en su canal de Telegram.

“Prometí promulgar una ley de pena de muerte para terroristas. Se cumplió. Prometí establecer un centro. Se está implementando”, dice Ben Gvir en un vídeo en el que el fondo aparece difuminado a sus espaldas, pero en el que se puede observar una primera estructura de madera y hierros bajo una carpa azul.

El ministro añade en el comunicado que la unidad contará con “cabinas de observación” que permitirán a los afectados y a sus familias “presenciar los procedimientos, como es habitual en muchos países”, y dice que también se les garantizará “permisos de visitantes” para que supervisen el proceso hasta la ejecución.

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Pena de muerte para palestinos

El Parlamento israelí aprobó el pasado marzo una ley que impone por defecto la pena de muerte a los palestinos de Cisjordania, territorio ocupado por Israel, declarados culpables de perpetrar ataques mortales considerados actos de terrorismo por un tribunal militar.

Según la ley, que no aplica por defecto a los ciudadanos israelíes ya que son juzgados (incluidos los colonos) en tribunales civiles y no militares, las ejecuciones se llevarán a cabo en un plazo de 90 días a partir de la sentencia.

“Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Prometí empeorar las condiciones de los terroristas en prisión y lo hemos cumplido. Prometí aprobar la pena de muerte para los terroristas y lo hemos hecho. Y ahora el corredor de la muerte y el centro de ejecución también están empezando a tomar forma”, añade el texto.

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“Estamos haciendo historia. Nuestros terroristas solo merecen una cosa: la muerte en la horca”, sentencia el político, colono y exconvicto por crímenes de terrorismo, quien hace unos días sugirió en un podcast que Israel debía matar a “30 o 40” palestinos cada noche en Gaza.