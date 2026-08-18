Activistas reúnen ocho toneladas de ayudas para animales afectados por incendios en el Tolima

Tolima

Los animales domésticos y la fauna silvestre han sido gravemente afectados por los incendios forestales que, hasta ahora, han consumido más de 11.700 hectáreas en el Tolima.

En diálogo con Caracol Radio, la reconocida animalista Yurany Vanegas, quien se ha trasladado hasta los municipios más afectados, contó que los incendios han afectado con el humo a vacas, caballos, cerdos, gallinas o perros; en algunos casos, también han fallecido calcinados. Según ella, han evidenciado la muerte de zarigüeyas, venados, serpientes, armadillos, entre otras especies silvestres.

“El panorama para los animales es muy triste y desolador en los lugares donde ha ocurrido esta tragedia. Nosotros, que hemos estado en terreno, entregándole ayudas a las familias damnificadas y sus animales, hemos notado las afectaciones tan grandes”, manifestó Vanegas.

La versión de la animalista contrasta con la versión de la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso, quien sostiene que hasta ahora solo tienen reporte de cinco animales de fauna silvestre afectados por los incendios.

“La corporación no está enterada de la cantidad de animales muertos porque no llega a todas las partes afectadas, y eso ha pasado de siempre. Muchas veces hemos necesitado el apoyo para rescatar un animal de fauna silvestre, y la corporación puede llegar dos o tres días después, porque el vehículo está ocupado. Cómo será entonces con emergencias y revisar cuántos animales han perecido por el incendio”, aseveró la animalista.

A título propio, particulares y animalistas han adelantado campañas de recolección de ayudas, convocadas a través de redes sociales. Junto a otro grupo de personas, han recolectado hasta ahora ocho toneladas de alimentos y otros elementos destinados especialmente para los animales afectados por los incendios.

“Como personas del común hemos recolectado ocho toneladas de ayudas para los animales. Alimentos como silo, semillas para siembra, heno, sal mineralizada, sueros para la hidratación de los animales, insumos veterinarios, equipos para montaña como tapabocas, casco o guantes; bombas de espalda, todo gracias a las donaciones”, detalló.

Asimismo, han realizado labores de desparasitación, curación de miasis, aplicación de alimentos y control de quemaduras. Sin embargo, sostienen que no es suficiente, por lo cual piden más ayudas. Quienes deseen hacerlo pueden comunicarse a la línea telefónica 3118147361 o a través de redes sociales.