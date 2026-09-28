Reportan ventas superiores a $95 millones en Segunda Feria Gastronómica de Turbaco

La Segunda Feria Gastronómica de Turbaco cerró con un balance positivo. Durante el evento se registraron ventas superiores a los 95 millones de pesos, en una jornada que reunió a familias, emprendedores, artesanos y visitantes en la Plaza Principal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Entre los platos más apetecidos estuvo el pastel, que se convirtió en el más vendido de la feria, seguido por el carnero y la gallina guisada.

La oferta también incluyó arroz apastelado, cerdo y una amplia variedad de postres que fueron disfrutados por cientos de personas. La participación de los turbaqueros fue uno de los aspectos destacados de la jornada.

La comunidad respondió a la convocatoria y disfrutó de un espacio pensado no solo para la gastronomía, sino también para compartir en familia y celebrar las tradiciones y la cultura del municipio.

Para los emprendedores locales, la feria representó además una oportunidad para dar a conocer sus productos, aumentar sus ventas y acercarse a nuevos clientes. Los artesanos también tuvieron su espacio, lo que permitió ampliar la oferta del evento y generar nuevas conexiones comerciales.

La alcaldesa Claudia Espinosa Puello resaltó los resultados alcanzados durante la jornada.

“Las ventas que superaron los 95 millones de pesos son una muestra clara de la fuerza de nuestros emprendedores y del respaldo de la comunidad. Este resultado nos motiva a seguir impulsando espacios que fortalezcan la economía y nuestras tradiciones”, señaló.

Con esta segunda edición, la Feria Gastronómica de Turbaco se consolida como un encuentro que combina gastronomía, cultura y emprendimiento, al tiempo que brinda a los productores y comerciantes locales un escenario para mostrar su trabajo y fortalecer sus negocios.