Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 sep 2026 Actualizado 03:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Hombres abrieron fuego contra varias personas en El Pozón: hay un muerto y tres heridos

Presuntamente, se trata de un ajuste de cuentas por una pelea ocurrida horas antes

Caracol Radio

Caracol Radio

Caracol Radio
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

En el barrio El Pozón, sobre las 6:20 de la tarde del domingo 27 de septiembre, sector La Maravilla, se presentó el homicidio de Edison Jesús Barrios Estrada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el mismo hecho resultaron lesionados dos hombres y una mujer, quienes fueron trasladados a un centro asistencial, donde son atendidos y se encuentran estables, de acuerdo al primer reporte médico.

Los hechos, se desencadenaron como consecuencia de una riña múltiple registrada entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, lo que motivó que dos sujetos, llegarán en una moto y abrieran fuego contra varias personas.

La Policía Nacional desplegó en la zona, a investigadores especializados para identificar plenamente a los responsables, de quienes ya se tiene información, para su captura y puesta a disposición de la fiscalía.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado