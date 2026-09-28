Hombres abrieron fuego contra varias personas en El Pozón: hay un muerto y tres heridos

En el barrio El Pozón, sobre las 6:20 de la tarde del domingo 27 de septiembre, sector La Maravilla, se presentó el homicidio de Edison Jesús Barrios Estrada.

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En el mismo hecho resultaron lesionados dos hombres y una mujer, quienes fueron trasladados a un centro asistencial, donde son atendidos y se encuentran estables, de acuerdo al primer reporte médico.

Los hechos, se desencadenaron como consecuencia de una riña múltiple registrada entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, lo que motivó que dos sujetos, llegarán en una moto y abrieran fuego contra varias personas.

La Policía Nacional desplegó en la zona, a investigadores especializados para identificar plenamente a los responsables, de quienes ya se tiene información, para su captura y puesta a disposición de la fiscalía.