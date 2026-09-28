Situación en regasificadora no puede analizarse únicamente como contingencia operacional: Naturgas

Tras conocerse el pronunciamiento de SPEC LNG sobre una condición operativa imprevista en uno de los cuatro trenes de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) señaló que esta coyuntura reafirma la importancia de avanzar en los proyectos que permitan fortalecer y diversificar el abastecimiento de gas natural en Colombia.

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Para Naturgas, esta contingencia vuelve a poner en evidencia una vulnerabilidad que esta industria viene advirtiendo desde hace varios años: Colombia necesita contar con mayores alternativas de suministro y con suficiente capacidad de respaldo para responder cuando una infraestructura estratégica enfrenta una contingencia.

Esta situación adquiere especial relevancia en un contexto de estrechez de oferta y ante escenarios de mayor exigencia para el sistema energético.

“Esta situación deja una señal muy clara para Colombia: nuestro sistema de gas necesita más respaldo. Hoy tenemos una infraestructura que continúa operando de manera segura, pero una contingencia en uno de sus componentes reduce inmediatamente el margen de respuesta del sistema. Estamos operando como si fuera un carro sin llanta de repuesto: cuando falla o se pincha una rueda, tenemos pocas alternativas para continuar sin afectar el servicio. La seguridad energética se construye antes de que llegue la emergencia”, aseguró Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

Durante los trabajos correctivos, SPEC continúa operando de manera segura con una capacidad disponible de 400 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) y ha informado que espera restablecer plenamente su capacidad en los próximos días.

De acuerdo con la Resolución 40524 del Ministerio de Minas y Energía, la situación genera una restricción a la Demanda Esencial contratada con gas importado de 15 GBTUD lo cual dio lugar a un racionamiento programado y a la definición de un orden de prioridad para la atención de la demanda por parte del Ministerio.

Decisiones que no pueden seguir esperando

Para Naturgas, la coyuntura actual no es resultado únicamente de una contingencia operacional. También refleja decisiones estructurales que durante años se aplazaron o no avanzaron con la velocidad que requería el país, particularmente aquellas orientadas a incorporar nueva oferta, desarrollar infraestructura, ampliar las alternativas de suministro y atraer la inversión necesaria para fortalecer el sistema.

“Colombia conocía desde hace años la necesidad de incorporar nueva oferta de gas. El sector advirtió oportunamente la reducción de las reservas y la necesidad de desarrollar nuevos proyectos e infraestructura. Sin embargo, varias de las decisiones que necesitábamos no se tomaron a tiempo o avanzaron más lentamente de lo requerido. Hoy estamos viendo las consecuencias de tener un sistema con sin margen de respaldo en su operación. No se trata de mirar hacia atrás para buscar responsables, sino de aprender de lo ocurrido y no volver a aplazar las decisiones que necesita el país”, señaló Murgas.