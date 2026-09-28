Club WAKA Taekwondo Cartagena se quedó con el Open Drako 2026

Una destacada actuación internacional protagonizó el Club WAKA Taekwondo Cartagena durante el Open Drako 2026, torneo celebrado en el Estado de México, México, donde la delegación cartagenera consiguió el primer lugar general de la competencia.

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Ocho deportistas representaron al club en este certamen, que reunió a participantes de México, Panamá y Colombia. Los atletas de Cartagena tuvieron una sobresaliente presentación y regresaron con un balance de 10 medallas: siete de oro y tres de plata.

Entre los resultados más destacados estuvo la actuación de Juan Pablo Latre, Sophia Marcano, Mariana Medrano, Samuel Jiménez y Kevin Cárdenas, quienes conquistaron medallas de oro en las pruebas de combate.

También se destacaron Santiago Navarro, campeón en combate y subcampeón en Poomsae; mientras que Samantha Perdomo y José Fandiño obtuvieron preseas de plata en combate.

La representación cartagenera además consiguió un título en la modalidad TK3, una competencia por equipos que tuvo un particular componente internacional. Samuel Jiménez y Kevin Cárdenas hicieron parte de un conjunto integrado también por un deportista de Panamá, con el que lograron quedarse con la medalla de oro.

La participación en México fue el resultado de un proceso de preparación que se extendió durante varios meses y que estuvo acompañado por el trabajo del entrenador Máster Raúl Gómez, las familias de los deportistas y el respaldo institucional recibido para poder asistir al certamen.

El torneo representó además una oportunidad para que los jóvenes atletas cartageneros adquirieran experiencia frente a competidores de otros países y mostraran el nivel alcanzado durante su proceso de formación.

Desde el Club WAKA Taekwondo Cartagena destacaron el respaldo de la Alcaldía de Cartagena y del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), apoyo que, según la institución deportiva, permitió hacer posible el desplazamiento de la delegación hasta México.

Con el primer lugar general del Open Drako 2026 y las 10 medallas obtenidas, los representantes de Cartagena cerraron una participación internacional que pone en evidencia el proceso que viene desarrollando el club en la formación deportiva de sus atletas.