Claro Colombia recibió certificación ICREA Nivel V para Datacenter Triara

Claro Colombia recibió, por decimotercer año consecutivo, la certificación ICREA Nivel V para su Datacenter Triara, uno de los niveles más exigentes para infraestructura crítica de dentro de datos por el cumplimiento de los más altos estándares de disponibilidad, confiabilidad, seguridad y continuidad operativa.

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Este hito consolida una trayectoria sostenida de excelencia en infraestructura crítica y le ha permitido a la compañía alcanzar el reconocimiento Titanium otorgado por la International Computer Room Experts Association (ICREA).

La certificación valida el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma internacional ICREA-Std-131-2023 mediante una rigurosa evaluación técnica de aspectos críticos como instalaciones eléctricas, climatización, sistemas de seguridad, prevención y atención de incendios, comunicaciones y monitoreo automatizado.

“Este reconocimiento refleja nuestro compromiso permanente con ofrecer una infraestructura tecnológica de clase mundial para Colombia. Hoy las organizaciones requieren plataformas robustas que les permitan acelerar su transformación digital, incorporar inteligencia artificial a sus procesos, fortalecer sus capacidades de ciberseguridad y aprovechar el potencial de la nube con los más altos estándares de disponibilidad y resiliencia”, afirmó Iader Maldonado, director corporativo de Tecnología de Claro Colombia.

La certificación coincide con la inversión de USD123 millones en los últimos cinco años anunciada por Claro para fortalecer su ecosistema de centros de datos en Colombia.

Dentro de esta expansión, Triara incorpora nuevas posiciones de alta densidad energética de entre 10 kW y 20 kW, diseñadas para atender las crecientes demandas de procesamiento asociadas a la inteligencia artificial, la nube y otras tecnologías de alto desempeño.

Esta apuesta permitirá seguir fortaleciendo la infraestructura tecnológica que empresas, entidades públicas y diferentes sectores productivos requieren para innovar, optimizar sus operaciones y acelerar su evolución digital en un entorno cada vez más impulsado por los datos.

De acuerdo con ICREA, el Nivel V corresponde a una disponibilidad de referencia del 99,999%, uno de los estándares más altos de la industria para infraestructura crítica. La certificación acredita el cumplimiento de condiciones orientadas a soportar altos niveles de disponibilidad y continuidad operativa.

“Mantener una certificación ICREA Nivel V durante trece años consecutivos va mucho más allá de contar con una infraestructura robusta. Refleja disciplina operacional, inversión permanente, talento especializado y, sobre todo, una cultura de mejora continua. Reconocemos el compromiso de los equipos de operación, ingeniería, mantenimiento y cumplimiento de Claro Colombia, que hacen posible sostener estos niveles de disponibilidad y confiabilidad en una infraestructura crítica para el país”, indicó Carolina Cortés, directora general de ICREA.

Los centros de datos se han convertido en uno de los pilares de la economía digital. Desde Claro seguimos construyendo la infraestructura que permitirá a Colombia aprovechar las oportunidades de tecnologías como la inteligencia artificial, el cómputo en la nube, la analítica de datos y la ciberseguridad, ofreciendo a las organizaciones la confianza y capacidad tecnológica necesarias para afrontar los desafíos del futuro”, concluyó Maldonado.

Con este reconocimiento, el Datacenter Triara de Claro continúa consolidando su trayectoria dentro del ecosistema latinoamericano de centros de datos y fortaleciendo su papel como infraestructura habilitadora para la transformación digital de Colombia.