¿Hay cobertura del seguro del carro frente a un sismo?: esto dice la póliza

Auto destruido debido a los escombros de un edificio derrumbado cerca de la Plaza Bolívar después de un terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. (Foto de Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Después del sismo que ocurrió en la mañana del pasado lunes 10 de agosto, Se reportaron numerosas víctimas fatales, heridos y desaparecidos, dejando un saldo devastador a nivel nacional. Incluyendo múltiples daños materiales a inmuebles y vehículos. Estos últimos afectados tras el colapso de estructuras y demás variables del entorno que representaron daños parciales o pérdidas totales.

El seguro más popular que la gente piensa que aplica para este tipo de casos corresponde al seguro todo riesgo, que es de carácter voluntario, donde usted podrá acceder a beneficios que cubren los daños que le ocurran a su vehículo.

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Carro destruido tras terremoto en Pereira, Colombia (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte Ampliar Carro destruido tras terremoto en Pereira, Colombia (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte Cerrar

¿Los seguros a todo riesgo cubren este tipo de daños por desastres naturales?

Algunas aseguradoras prestan este tipo de cubrimiento tras deslizamientos, terremotos y otras catástrofes naturales donde, al tratarse de un evento inevitable, se activa . Pero esto no quiere decir que el seguro a todo riesgo en todos los casos cubra estos daños causados por un desastre natural.

Esto dependerá de la cobertura y los términos que se delimiten a la hora de adquirir el seguro, variando la aseguradora que usted escoja.

En algunos casos, en el procedimiento, usted tendrá que efectuar el pago de un deducible que se resume a ser un aporte que usted está obligado a realizar, ya que su póliza no ampara el 100% de las reparaciones, evaluándose esto en la gravedad del caso y los daños de consideración que registre el vehículo.

Aseguradoras como Seguros Bolívar, Mapfre Colombia y Allianz Colombia cuentan con este tipo de cubrimientos en sus pólizas en las que se describe el alcance del servicio.

Otras personas dicen que el SOAT cubrirá este tipo de afectaciones, pero ¿es realmente cierto?

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¿El SOAT puede cubrir daños por desastres naturales?

No, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) no cubre ninguna afectación material en ninguno de sus beneficios, por lo cual no aplicará por daños ocasionados durante un terremoto, al tratarse de una póliza que únicamente se activará para cubrir gastos a las personas involucradas dentro de un siniestro vial, dejando de lado cualquier vínculo con el vehículo y sus gastos en reparaciones.

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