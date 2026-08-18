Capturan a alias ‘Darío’, cabecilla del Clan del Golfo en Chocó

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, capturó en la vereda Jigualito, zona rural de Condoto, Chocó, a alias ‘Darío’ o ‘Alejo’, señalado como segundo cabecilla de la subestructura Jhon Fredy Orejuela del Clan del Golfo.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘Darío’ llevaba más de 14 años dentro de esta organización y tenía injerencia criminal en Quibdó, Istmina, Condoto y Tadó. Las autoridades señalan que era uno de los encargados de orientar el cobro de extorsiones a mineros, transportadores y contratistas de la región.

Además, estaría involucrado en la coordinación de incursiones armadas y acciones violentas con las que el Clan del Golfo busca fortalecer y ampliar su presencia en diferentes zonas del departamento.

Alias ‘Darío’ también estaría relacionado con las confrontaciones que mantiene el Clan del Golfo contra el ELN por el control territorial en Chocó. Según el Ejército, habría participado en acciones violentas registradas en Lloró, donde tres personas fueron asesinadas en medio de estos enfrentamientos.

La captura fue realizada por tropas del Gaula Militar Chocó y la Policía Nacional, después de labores de inteligencia que permitieron establecer su ubicación en zona rural de Condoto.

Según las autoridades, con este resultado se afecta la línea de mando de la subestructura Jhon Fredy Orejuela, así como su capacidad para dinamizar extorsiones y coordinar acciones armadas. También representa un golpe a los planes del Clan del Golfo de expandir su presencia hacia el municipio de Bagadó.