Preocupación por aumento de los robos a viviendas en Tibú, Norte de Santander

Norte de Santander.

La inseguridad genera preocupación entre los habitantes de Tibú, donde ciudadanos han comenzado a expresar públicamente su rechazo ante los robos y atracos que, según sus denuncias, se estarían presentando con frecuencia en diferentes sectores del municipio, especialmente en viviendas.

A través de un mensaje difundido entre la comunidad, los habitantes hicieron un llamado de atención frente a lo que consideran una situación que ya está afectando la tranquilidad de las familias.

“Los robos y la inseguridad se están convirtiendo en algo de todos los días”, señala el mensaje, en el que además se advierte sobre el temor de que los delincuentes ingresen a las viviendas y se lleven elementos que las familias han conseguido con esfuerzo.

Los ciudadanos piden a sus vecinos mantenerse atentos, informar oportunamente sobre situaciones sospechosas y denunciar los hechos, insistiendo en que la inseguridad no debe asumirse como un problema individual.

“Hoy le puede pasar a uno, mañana puede ser a un familiar, a un amigo o a cualquier vecino. Esto ya no es un problema individual, es un problema de todos”, expresaron.

El llamado también está dirigido a las autoridades encargadas de la seguridad en el municipio, a quienes la comunidad reclama mayor presencia, acciones concretas y resultados frente a los hechos de delincuencia.

Sin embargo, hasta el momento, no se cuenta con un balance oficial que permita establecer en qué proporción han aumentado los hurtos en Tibú.

Por ello, los habitantes esperan que las autoridades entreguen información sobre los casos denunciados y las medidas que se están adoptando para responder a esta preocupación.

La comunidad, además, hizo énfasis en que su llamado no busca promover enfrentamientos ni justicia por mano propia, sino recuperar la tranquilidad y contar con garantías para la seguridad de las familias.