Madres del Catatumbo piden libertad de Marta Liliana Granados

Norte de Santander.

La Asociación Madres del Catatumbo por la Paz hizo un llamado urgente por la libertad de Marta Liliana Granados, quien permanece secuestrada desde el pasado 13 de agosto en zona rural de Sardinata, Norte de Santander.

A través de un comunicado público, la organización pidió a quienes mantienen retenida a la mujer respetar su vida, dignidad e integridad y permitir su regreso junto a sus cinco hijos.

“¡Devuelvan a Marta Liliana a sus hijos!”, fue el llamado de la asociación, que manifestó su preocupación por la incertidumbre que enfrentan los familiares frente al paradero de la mujer y sus condiciones de salud e integridad.

Las madres señalaron que “hoy cinco niños están esperando el regreso de su madre”, una situación que, según advirtieron, profundiza las afectaciones que la violencia continúa dejando en las familias del Catatumbo.

La organización también hizo un llamado directo a quienes tienen en su poder a Marta Liliana: “respeten su vida, su dignidad y su integridad; permitan que permanezca con vida y en condiciones seguras y, sobre todo, déjenla en libertad y permitan que regrese sana y salva junto a sus cinco hijos y su familia”.

El pronunciamiento pone especial énfasis en la situación de los menores, quienes permanecen separados de su madre sin conocer las condiciones en las que se encuentra.

“Ellos no deberían tener que enfrentar la incertidumbre de no saber dónde está su mamá ni cuándo podrán volver a verla”, señaló la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz.

La organización rechazó además que una familia tenga que enfrentar nuevamente las consecuencias de la violencia y recordó que son numerosas las familias de la región que han vivido el dolor de perder, buscar o esperar el regreso de un ser querido.

“Cada día que pasa prolonga una ausencia que afecta directamente a su familia y profundiza la preocupación por su bienestar”, advirtieron las madres.

Finalmente, reiteraron su llamado para que Marta Liliana sea liberada y pueda regresar con sus hijos.

“Permitan que Marta Liliana regrese sana y salva junto a sus hijos, que hoy esperan volver a tener a su madre en casa”, concluyó el comunicado.