Ministerio de Educación reporta 500.000 estudiantes afectados en el país por el terremoto

Bogotá

Seis días después del terremoto que se registró en Colombia afectando varias zonas del país, el Ministerio de Educación consolidó el primer balance de afectación. Se registra 500.000 estudiantes afectados, 1.631 sedes escolares afectadas en 19 departamentos.

La ministra de Educación, Viviane Morales y su equipo mantiene un seguimiento permanente que lleve a la reactivación de clases en el menor tiempo posible.

En cuanto a educación superior se han recibido 243 reportes de afectación en 117 instituciones entre públicas y privadas. 54 sedes presentan altas afectaciones en su infraestructura y 91 mantienen suspendidas sus clases que impacta a 114.855 estudiantes.

Este primer balance es clave porque permitirá contar con un diagnóstico para orientar las decisiones frente a la continuidad del servicio de educación y la recuperación de la infraestructura, garantizando las condiciones de seguridad para las comunidades.

El Ministerio de Educación hará un acompañamiento permanente para focalizar la activación y fortalecimiento de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres que permita el restablecimiento de clases. Para ello se planea apoyos en alimentación, transporte, alojamiento, conectividad, equipos tecnológicos y atención psicosocial.

Ante la afectación en la comunidad educativa se están considerando con el ICETEX alivios en las condiciones de los créditos adquiridos por las personas afectadas por este terremoto. En materia de infraestructura se deberán completar las valoraciones técnicas y los trámites ante las aseguradoras para poder establecer el alcalde de los daños y las coberturas.

Cuando se tenga claro que cubren y que no las aseguradoras se definirán las acciones y apoyos por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la recuperación de las sedes educativas afectadas.