Más de $43.000 millones costará la recuperación de colegios afectados por el terremoto en el Tolima

Tolima

El sector educativo fue uno de los más afectados en el Tolima por el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó 458 sedes educativas con afectaciones, de las 1.810 que hay en el departamento.

Sin embargo, en 168 sedes se identificaron las principales afectaciones por el terremoto, lo que obligará a mantener suspendidas las clases presenciales para más de 9.500 estudiantes.

Así lo indicó el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, quien aseguró que en estas 168 sedes se presenta colapso total o parcial de la infraestructura, lo que hace imposible el retorno a clases presenciales. Los centros educativos se ubican en municipios como Cajamarca, Chaparral, Melgar, Roncesvalles y Dolores.

“Aproximadamente, para recuperar las sedes colapsadas, las de riesgo inminente y colapso parcial, necesitaríamos más de $43.000 millones, los cuales ya fueron solicitados al Ministerio de Educación para que lo podamos revisar, ya sea a través del Fondo FFIE o del Fondo de Emergencia”, explicó Bedoya.

Por ahora, los más de 9.500 estudiantes deberán continuar con clases virtuales o trabajo en clase mediado por guías, hasta que puedan ser reubicados en sedes educativas en óptimas condiciones para recibirlos.

“1.376 sedes están aptas para regresar a clases, 266 con algunas restricciones y en 168 serán reubicados los estudiantes en sus sedes principales. Esto obligará a implementar cambios en el Plan de Alimentación Escolar y el transporte escolar por parte de los alcaldes”, agregó.

En total, en el Tolima más de 1.500 edificaciones resultaron damnificadas por el terremoto, distribuidas en 44 de los 47 municipios del departamento. De esa cantidad, 1.215 corresponden a viviendas.

“Tuvimos también cinco acueductos que se afectaron, 14 iglesias con fallas estructurales en Chaparral, 18 hospitales con daños en infraestructura sin gran magnitud, 19 vías con derrumbes y 50 daños en establecimientos comerciales”, detalló la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

Ahora el Tolima avanza en la conformación del Fondo Mixto de Reconstrucción, que espera reunir fondos privados y públicos para ayudar en la reparación de las edificaciones destruidas, especialmente las viviendas.