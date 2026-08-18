Desde Santander fueron enviadas 125 toneladas de ayudas humanitarias a zonas afectadas. Foto: Gobernación de Santander.

Bucaramanga

La gobernación de Santander lideró una recolección de ayudas humanitarias para enviar a las familias afectadas por el terremoto en departamentos como el Chocó, Risaralda y Quindío. En total se enviaron ya 125 toneladas de donaciones que serán entregadas directamente a las personas damnificadas.

Entre las donaciones que se lograron recoger en Santander hay alimentos no perecederos, elementos de aseo, colchonetas, medicamentos, frazadas, agua, bebidas hidratantes y otros elementos de primera necesidad.

Esas ayudas están siendo distribuidas en así; en Chocó las donaciones van a municipios como Río Quito, Bagadó, Sipí, Nóvita, zonas rurales de Quibdó y resguardos indígenas. En Risaralda se entregaron 35 toneladas de ayudas y en Quindío la misma cantidad.

“Hoy más que nunca entendemos que la solidaridad no tiene fronteras. Gracias a todos los santandereanos, empresarios y voluntarios”, indicó Victoria Casallas, primera dama de Santander a través de su cuenta de X.

Desde la gobernación de Santander confirmaron que la recolección de ayudas continúa activa, se reciben desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en el edificio principal, además en Gestión del Riesgo de Santander, en el Indersantander, en el Idesan y en la Lotería de Santander.

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