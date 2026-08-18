Más de 100 familias se mantienen en alojamientos temporales tras inundaciones en Córdoba

Montería

Después de 6 meses de las graves inundaciones registradas en Córdoba, la Oficina de Gestión de Riesgo del departamento confirmó que aún se mantienen activos alojamientos temporales con más de 100 familias que no han podido retornar a sus hogares por falta de condiciones.

“Tenemos activos en Puerto Libertador y Tierralta, pero no son alojamientos temporales concentrados, sino que se presentan en zonas rurales dispersas donde encontramos familias que han tratado de sobrevivir”, sostuvo Lina Benavides, funcionaria de la Oficina de Gestión de Riesgo de Córdoba.

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“En Juan José tenemos 22 familias, en Torno Rojo 23 familias, en El Campano 7 familias y el alojamiento temporal más grande en Puerto Libertador es Angostura con 56 familias”, puntualizó la funcionaria.

Sobre Tierralta precisó que “tenemos alojamiento en el Cerro de las Tetas, pero afortunadamente hemos tenido la presencia del Gobierno Nacional y ahí la UNGRD está gestionando ese alojamiento y procurando por comedores de emergencia para poder atender a la comunidad”.

La funcionaria informó que la recuperación integral del departamento tras el paso de esta emergencia que impactó a 25 de los 30 municipios de Córdoba, alcanzaría los 4 billones de pesos.