Autoridades ambientales alertan por presencia de la fragata portuguesa en la zona costera de Córdoba

Montería

El subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Albeiro Arrieta, advirtió que la zona costera de Córdoba permanece bajo monitoreo ante la presencia de la fragata portuguesa o agua mala.

“Como lo había previsto la CVS, en el mes de julio según los reportes iniciales que teníamos de la presencia de la fragata portuguesa en el sector de Islas del Rosario, en frente de las costas cartageneras, era solo cuestión de tiempo para que este animal, que típicamente llega hasta el departamento de Córdoba, al Golfo de Morrosquillo y Urabá, se acercara a nuestras costas”, informó el funcionario.

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“Es una especie con la que hay que tener especial cuidado, no se puede manipular porque tiene sustancias que pueden ocasionar no solamente incomodidad, enrojecimiento, sino también alergias de mayor criticidad”, agregó.

Recomendaciones a los bañistas:

Ante las alertas, el funcionario de la CVS expresó que “la recomendación a los bañistas y a las personas que realicen actividades en la costa es no acercarse, no manipular ninguna parte del cuerpo de este animal y, en caso tal de que accidentalmente lo realicen, acercarse hasta los cuerpos de socorro: Defensa Civil, Cruz Roja o hospitales, para que sea atendida esta emergencia”.

Tras lo expuesto, explicó que “es relativamente frecuente la presencia de estos animales debido a que el fuerte oleaje, las tormentas tropicales, los ciclones, los aproximan hacia nuestras costas, provenientes del mar Caribe”.

Municipios como Moñitos, Los Córdobas, Puerto Escondido, San Antero y San Bernardo del Viento permanecen bajo monitoreo