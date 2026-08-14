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14 ago 2026 Actualizado 18:48

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Esta es la zona de Córdoba donde se realizará la primera versión del Festival del Huevo

El evento gastronómico esta previsto para el próximo 15 de agosto

Huevos, imagen de referencia (Getty Images).

Huevos, imagen de referencia (Getty Images). / imageBROKER/Sunny Celeste

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El próximo 15 de agosto, el corregimiento San Luis de Sevilla, en Puerto Escondido, Córdoba, será sede del Festival del Huevo que celebrará su primera versión en esta zona. Según el organizador, Eddy Garcés, el evento gastronómico busca recaudar fondos para la Junta de Acción Comunal (JAC).

“Quisimos hacer este evento porque genera impacto, es llamativo y jocoso. Tendremos concursos como el pela huevo: aquí ganará quien pele 10 huevos cocidos sin dañarlos, el come huevo, que consiste en comerse 10 huevos cocidos o el primero que se coma cinco huevos fritos con arroz. También vamos a premiar el huevo más grande y el más chiquito de gallina”, informó el organizador.

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El huevo es uno de los productos más consumidos en la zona costera del país. En ese sentido, Garcés enfatizó en que la actividad cultural buscaría contar con una masiva asistencia.

La zona costera del departamento de Córdoba ha captado la atención por concursos curiosos que contemplan los festivales del ‘Pipón’ y la ‘Panocha de Coco’, realizados en el municipio de Moñitos.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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