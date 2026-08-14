Más de 400 familias que habitan en zonas de riesgo de inundación serían reubicadas en Montería

Más de 400 familias que habitan en zonas de riesgo de inundación serán reubicadas en Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

La Alcaldía de Montería anunció una intervención en el sector Playa Brígida de la ciudad que buscaría reducir los riesgos asociados a las inundaciones y recuperar este espacio estratégico para “revitalizar” al principal atractivo turístico de la capital cordobesa: la Ronda del Sinú.

“El proyecto contempla la recuperación de 3,45 hectáreas en un tramo de 600 metros, entre las calles 41 y 44, y un plan de reasentamiento integral para las familias del sector. La iniciativa responde a una problemática histórica relacionada con la ocupación de áreas ribereñas, las condiciones de riesgo, el deterioro ambiental, la ocupación del espacio público y el déficit de vivienda digna”, explicó la administración municipal.

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Tras lo expuesto, el alcalde Hugo Kerguelén García destacó que el propósito sería desarrollar una solución integral que ponga en el centro a las familias y que, al mismo tiempo, permita seguir consolidando al río Sinú como uno de los principales activos ambientales, urbanos, económicos y culturales de Montería.

“Hoy damos un paso importante para construir una Montería más segura y con mejores oportunidades. Queremos proteger a las familias, brindarles mejores condiciones sociales para vivir y recuperar nuestra relación con el río, pensando no solamente en el presente, sino también en el futuro de nuestra ciudad”, expresó el mandatario.

“Uno de los principales retos identificados es la situación de 423 hogares asentados en un entorno expuesto a inundaciones, en un contexto marcado además por el crecimiento urbano, la ocupación de zonas inundables y los efectos del cambio climático”, agregó.

¿Cómo sería el proceso de reubicación de las familias de Playa Brígida?

En medio de la intervención, la administración municipal detalló que “la estrategia contempla un plan de reasentamiento orientado a que las familias puedan acceder a viviendas gratuitas ubicadas en entornos seguros, mejores servicios públicos, espacios públicos de calidad y equipamientos para su bienestar”.

“Los proyectos urbanísticos Renacer del Sinú y Villa Sinú hacen parte de la estrategia planteada para ofrecer alternativas habitacionales, con viviendas de calidad y entornos más seguros que permitan a las familias construir un futuro con mayor bienestar y tranquilidad”, resaltó

Finalmente, explicó que “la revitalización de Playa Brígida busca ir más allá de una intervención física. La apuesta es evolucionar la Ronda del Sinú con este nuevo tramo para disminuir las condiciones de riesgo, ampliar y consolidar el parque lineal y, especialmente, generar nuevas oportunidades para las familias que durante años han habitado este sector”.