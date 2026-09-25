Mantener activos los comités municipales de gestión de riesgo: Ingenieros geotécnicos en Armenia

Armenia

En los últimos días ha sido alta la actividad sísmica que se ha sentido en el departamento del Quindío, lo que genera angustia y desinformación a través de las redes sociales, razón por la cual expertos llaman a mantener la calma e informarse a través de los canales oficiales.

En efecto sobre el panorama que se evidencia de sismos con epicentro en Chaparral en el Tolima que se ha sentido con fuerza en el departamento, el ingeniero civil geotecnista y director de la maestría en gestión del riesgo de desastres de la Universidad del Quindío, Carlos Arturo García, manifestó que la actividad inicialmente está asociada con el sismo principal en el Chocó y al enjambre sísmico que son superficiales y numerosos, lo que llevaría a pensar que se están disipando esas energías por lo que eso desean creer desde el punto de vista de la sismología.

“Yo sí quiero darte un mensaje como gestor del riesgo de desastres que es mi rol en el que debo de pronto educar un poquito a la gente y es que aunque se analiza este evento de San José del Palmar, que de alguna forma acelera esa liberación de energía y por transferencias de esfuerzos domina toda la región de todos estos departamentos y se habla como la causa principal, es la actividad geotécnica asociado a fallas en locales en el caso del Tolima”, indicó.

Afirmó que deben mantenerse activos los comités municipales de gestión de riesgos de desastres y a nivel social deben generarse los planes familiares de respuesta ante un sismo.

“La prioridad de nuestras de nuestras instituciones científicas como el Servicio Geológico Colombiano no estarían enfocados a predecir porque bien sabemos que los sismos no son predecibles desde la ciencia y desde la ingeniería, sino más bien lo que tenemos es que mantener activados nuestros comités municipales de gestión del riesgo de desastres y nuestros planes de contingencia. Y a nivel social todos tenemos que estar atentos frente a nuestros planes familiares de respuesta ante una situación de sismo. Todo este tipo de situaciones y recomendaciones que deberíamos mantener activos”, mencionó.

Reconoció que es un tema que ha generado angustia en el departamento porque han sido una serie de temblores que se han sentido, pero que afortunadamente no presentan daños significativos.

Recordó que los sismos no se pueden predecir, pero es clave la preparación para afrontar este tipo de situaciones.