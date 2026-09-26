En Quimbaya, Quindío comenzó la entrega de subsidio de arrendamiento para damnificados del terremoto

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Armenia

En el municipio de Quimbaya en el Quindío comenzó la entrega por parte del gobierno nacional del subsidio de arrendamiento para los afectados por el terremoto.

La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD destinó $1.185 millones para el primer mes de apoyo a las familias damnificadas por el terremoto, incluidas en el RUD y verificadas por la entidad en el municipio de Quimbaya, la entrega se extenderá hasta el 9 de octubre en dos puntos públicos y cuatro de la empresa Facilísimo, los dos puntos públicos, Coliseo El Cacique y Colegio Santa Teresita, barrio El Rocío.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Andrés Gómez, gerente de Facilísimo que entregó detalles “estamos muy complacidos en anunciar que se inicia el pago de los subsidios de arrendamiento que se está haciendo con la Gobernación del Quindío y la Ungrd. Vamos a pagar aproximadamente 1100 millones de pesos. Son 1500 personas inicialmente en el municipio de Quimbaya. Ese auxilio son 787.000 pesos aproximadamente por cada uno.

Y agregó “pueden ir a cobrar obviamente con el documento original en alguno de nuestros puntos autorizados de Quimbaya. Tenemos más de cuatro puntos de venta en Quimbaya para hacer estos pagos. Obviamente tiene que ser presentación personal con biometría, entonces estamos ya atentos a que de pronto la Gobernación más adelante ya nos autorice ampliar esto a diferentes municipios del departamento.

Paso a paso

Si está inscrito en el Registro Único de Damnificados (RUD), ya puedes reclamar el Apoyo Económico Temporal de Vivienda a través de Facilísimo.

Sigue estos 4 pasos para cobrar el beneficio:

Puntos habilitados: Los damnificados deben acercarse a cualquiera de los 5 puntos autorizados en Quimbaya (Oficina Principal, Punto Blanco, Macadamia, Montecarlo o Guayacanes).

Documentación: Presentar la cédula física original vigente y una fotocopia legible.

Validación: El asesor verificará el estado activo en la base del RUD.

Cobro: Firmar la tirilla de pago y registra la huella húmeda.

Tenga en cuenta que el trámite es estrictamente personal y corresponde al valor de un mes de vivienda temporal.

Estos son los puntos para reclamar el subsidio de arrendamiento en Quimbaya:

Puntos para reclamar subsidio de arrendamiento en Quimbaya, Quindío. Foto: Cortesía Facilísimo Ampliar Puntos para reclamar subsidio de arrendamiento en Quimbaya, Quindío. Foto: Cortesía Facilísimo Cerrar

Este es el anuncio de la UNGRD:

En Quindío, la UNGRD destinó $1.185 millones para las familias damnificadas de Quimbaya. La entrega del apoyo económico se hará a través de Facilísimo, marca aliada de SuperGIROS.·

En Quimbaya habilitaron puntos estratégicos para atender a las familias ubicadas en alojamientos temporales, entre ellos el Coliseo El Cacique y el Colegio Santa Teresita, en el barrio El Rocío.