En Quindío, el SENA formará a los afectados por el terremoto para que reparen los daños en fincas

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Armenia

Buena Noticia, la gobernación del Quindío, SENA y Comité de Cafeteros lanzaron el proyecto ‘Restaurando el Hábitat Rural del Quindío’ donde los propios integrantes de las familias afectadas por el terremoto se vincularán como aprendices del SENA, recibiendo instrucción técnica en campo por parte de expertos e ingenieros para reparar sus fincas.

El proyecto se denomina ‘Restaurando el Hábitat Rural del Quindío’ donde lo integra la gobernación departamental, el comité de cafeteros, el Sena y la caja de compensación Comfenalco con el fin de responder a las afectaciones generadas por terremoto en las zonas rurales.

El director del Sena Regional en el departamento, Henry Fernández Hernández informó que el comité y la secretaría de agricultura realizaron la caracterización de la afectación de las viviendas y las familias en la ruralidad por lo que se pretende dijo desde la misionalidad desde el centro para el desarrollo tecnológico de la construcción y la industria brindar una formación profesional donde los aprendices son los miembros de la propia comunidad.

Afirmó que el objetivo con la formación brindada a través de los procesos es que los aprendices cuenten con las herramientas para lograr recuperar las viviendas afectadas por la emergencia del pasado 10 de agosto.

Añadió que con los recursos brindados desde la dirección nacional permitirá la contratación de los instructores y materiales para desarrollar las prácticas formativas en territorio y el resto de los elementos necesarios los aporta el departamento.

Es de anotar que en cuanto al cronograma iniciará durante el mes de octubre con las fases de convocatoria, socialización y validación diagnóstica en cada uno de los predios caracterizados.

Por su parte, el Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, anunció un presupuesto de $2.600 millones de pesos destinados a la compra de insumos de construcción.