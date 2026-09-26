Por ahora el mirador de la colina Iluminada de Filandia, Quindío no será demolido

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Por ahora el mirador del municipio de Filandia en el Quindío, uno de los atractivos turísticos no será demolido luego de las afectaciones por el terremoto, realizarán nuevos estudios.

Durante la semana el alcalde del municipio de Filandia Duberney Pareja había asegurado que el mirador de la colina iluminada del Quindío debía ser demolido por las afectaciones estructurales que sufrió como consecuencia del terremoto del 10 de agosto.

Sin embargo, la decisión de demolición fue suspendida luego de un encuentro entre el alcalde, el secretario de cultura departamental Felipe Robledo y el presidente del concejo del municipio desde el mirador de Filandia donde anunciaron las alternativas.

Felipe Robledo, secretario de cultura del Quindío “Estamos acá en Filandia con el alcalde Duberney Pareja y estamos haciendo el acompañamiento porque entendemos la dimensión del daño y la afectación a una de las infraestructuras más icónicas como lo es nuestro amado Mirador de la Colina Iluminada y la Casa del Artesano. Y eso hemos logrado llegar a entender un poco más la dimensión porque además hay un concepto de apropiación del cual sabemos que el alcalde también está muy contento como primer mandatario del alcalde del municipio

¿Qué podemos contar alcalde?

Alcalde de Filandia, Duberney Pareja “tenemos que decirle que este icono turístico, nuestra Casa del Artesano, no tienen por qué sufrir consecuencias nefastas y una demolición, el llamado es a que trabajemos de la mano, hagamos otro estudio, yo tengo dos recomendaciones de autoridades, una de entidad oficial y unos estudios realizados con un ingeniero de infraestructura que nos dieron un tema muy nefasto. Queremos hacer un estudio a profundidad, que vaya a un laboratorio, que verifique la verdadera dimensión.

Cortesía Felipe Robledo

Esto tan hermoso no puede desaparecer. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a invertir lo que tengamos que invertir y con el apoyo de la nación, con el apoyo de la Unidad de Gestión de Riesgo Nacional, vamos a sacar adelante el mirador, sea cual sea la decisión final recalcó el alcalde de Filandia.