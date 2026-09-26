Investigan dos casos de presunto maltrato animal en los municipios de Circasia y Armenia en Quindío

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Armenia

Dos casos de maltrato animal se presentaron en las últimas horas en el Quindío, en uno de los casos un perrito fue hallado sin vida con signos de violencia, y cuatro más fueron rescatados por mala tenencia.

Los hechos fueron denunciados a través de redes sociales, donde con fotografías y videos los ciudadanos dieron a conocer la situación lo que generó la visita de las autoridades como Policía y delegados de las alcaldías de los municipios de Circasia y Armenia.

Muerte de perro en Circasia

Investigan presunto maltrato animal en el municipio de Circasia, desde la alcaldía anunciaron la aplicación de la Ley Ángel

El caso se registró en el barrio El Poblado del municipio donde un perro fue encontrado sin vida y en aparente abandono lo que ha generado una ola de indignación.

El alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña indicó que establecieron la presencia institucional ante el hecho de presunto maltrato animal difundido en las redes sociales.

Sostuvo que realizaron la inspección del cadáver del perrito y a la espera de los resultados de la necropsia para conocer las causas de su fallecimiento.

Enfatizó que activaron la ruta y el protocolo de la Ley Ángel donde es clave determinar en primera instancia la causa de la muerte del animalito para posteriormente desde las autoridades competentes generar las acciones sobre los presuntos responsables.

Especificó que espera las autoridades competentes avancen con celeridad en la investigación y den una respuesta clara frente a este caso que ha dolido de gran manera en el municipio.

Caso de presunto maltrato animal en Armenia

En redes sociales, denunciaron que dos perritos habrían caído desde uno de los apartamentos del conjunto residencial Monte Azul al norte de Armenia, aunque es una información que está en verificación, pero eso generó la presencia de la Policía y delegados de la alcaldía de Armenia.

Desde la secretaria de gobierno dieron a conocer que durante dos visitas realizadas en el conjunto residencial Monte Azul, el equipo de Seres Sintientes de la Alcaldía de Armenia verificó las condiciones de tenencia de animales y, en uno de los casos, realizó una aprehensión preventiva por condiciones inadecuadas de cuidado. El grupo de Seres Sintientes y Bienestar Animal de la Secretaría de Gobierno y Convivencia de la Alcaldía de Armenia atendió dos situaciones reportadas por la comunidad en el conjunto residencial Monte Azul.

Rescate de cuatro cachorros en Armenia. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Ampliar Rescate de cuatro cachorros en Armenia. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Cerrar

En una de las visitas, el equipo encontró tres caninas esterilizadas, con buena condición corporal, agua y alimento disponibles, camas, juguetes y un espacio limpio. Sin embargo, en una segunda actuación, los profesionales encontraron cuatro caninos cachorros —una hembra y tres machos— que no contaban con condiciones adecuadas de tenencia, por lo que, junto con la Policía Ambiental, realizaron su aprehensión preventiva.

Los cuatro cachorros luego de una revisión veterinaria y evaluaciones del lugar, fueron trasladados de manera inmediata al Centro de Zoonosis, donde quedaron bajo protección y atención, mientras el caso es trasladado a la Inspección de Policía para el trámite correspondiente.

Este caso refleja la importancia de que la ciudadanía realice denuncias formales ante las autoridades competentes cuando identifique posibles situaciones que puedan afectar el bienestar de los animales.