“La condición de amenaza sísmica no cambia porque ya tembló”: Ingeniero experto desde el Quindío

Armenia

Ingenieros expertos geotecnistas en Armenia aseguraron que el terremoto de hace una semana era un movimiento sísmico que había sido advertido por expertos que podía ocurrir; además, aseguran que la amenaza sísmica es latente en esa región.

Así lo manifestó Carlos Arturo García Ocampo, ingeniero civil geotecnista, profesor del programa de ingeniería civil y director de la maestría en gestión del riesgo de desastres de la Universidad del Quindío.

Sobre el terremoto del 10 de agosto señaló: “Primero que todo, yo quiero decir que este era un sismo esperado. Sí, era un sismo de subducción que hacía algún tiempo se había dicho que podía pasar. El ingeniero Hugo Monsalve claramente lo manifestó; obviamente, no podemos decir fecha y hora, pero sí se sabía que iba a ocurrir. En el estudio de microzonificación sísmica de Armenia, cuando se hizo el análisis de fuentes sismogénicas, se tenía claro que una fuente sísmica del lado del Chocó podía ser la primera que detonara”.

“Entonces, digamos que hay un acierto científico en los autores nuestro fallecido profesor Hugo Monsalve, el ingeniero William Valencia Mina, ellos hicieron un análisis muy riguroso del comportamiento de la sismología de la región y tenían claramente definido que podría venirse, ¿cuándo? No sabíamos”, expresó el ingeniero.

¿Cómo se puede explicar que la afectación no haya sido como en 1999?

Ingeniero: “Claramente hay un cambio con relación a cómo se ha venido construyendo, pero ahorita, pues, podemos decir que solo hubo una persona fallecida en Armenia, pero la destrucción de las casas no fue de la magnitud que el 99″.

Hay más cultura de sismoresistencia.

“Primero que todo, yo celebro que la ciudad ha adquirido una mayor cultura de sismorresistencia. No solamente en el diseño y construcción, sino también en la forma como nosotros respondemos. Mira, yo ando con mi pito, ando con mi linterna y el ideal es que todos andemos con nuestro pito y nuestra linterna y que tengamos nuestro kit en la casa, pero de alguna forma hemos aprendido a evacuar”.

“Aquí en la Universidad del Quindío fue maravilloso ver cuando hacíamos las visitas que nos encontrábamos con los computadores, que es una cosa importante para un estudiante, para cualquier ser humano, ¿cierto? Porque tiene un valor económico y lo dejaron allí; prefirieron salvar sus vidas. Eso lo aprendimos acá. Todos tratamos de evacuar y salvar nuestras vidas. Dejar en nuestras casas lo que había para salvar nuestras vidas. Eso es una de las grandes respuestas de la comunidad del departamento del Quindío".

“Porque hubo daños muy grandes en algunas edificaciones antiguas del departamento del Quindío, de algunos municipios de aquí de la ciudad de Armenia, o grandes daños en muros que se vinieron, algunas afectaciones un poco más graves que apenas están siendo evaluadas, pero lo que yo creo que la gran enseñanza que nos deja y que le deja al departamento del Quindío, a Colombia, es que respondió en lo personal de forma muy adecuada, la gente evacuó de una forma maravillosa”.

Normas de sismoresistencia

“Desde el punto de vista estructural existen algunas cosas, existen diferentes normas. Antes del sismo de Popayán, aquí construíamos de la mejor manera posible. Después del sismo de Popayán vino el Código Colombiano de 1984. 1984. Luego en el 98 hubo una nueva norma que, cuando tembló acá el 25 de enero del 99 aún no había entrado en vigencia, entraba en vigencia ese año. Entonces, todas las edificaciones de la Armenia de la época estaban construidas o sin norma o con norma del 84. Los cambios filosóficos de diseño y construcción son muy grandes. Digamos que en ese momento el estado del arte del conocimiento no era tal”.

“Entonces se hacían muros confinados, se hacían sistemas de pórticos, es decir, vigas y columnas, y digamos que la previsión de seguridad era menor. Tratemos de que el edificio no se caiga, pero no se miraba mucho el efecto de daños y todo. Luego viene la NSR 98, que es una evolución mayor, ellos pensaban que, así como las palmeras, en nuestras costas ante el viento bailan, pues que podían comportarse así”.

“Entonces hicieron algunas edificaciones mucho más flexibles. Ellas tienen un comportamiento adecuado, pero mucho daño en mampostería. Luego vino la NSR 10, que trata como de aprender de las dos, ¿sí? Y entonces estas edificaciones que tenemos hoy en día tienen un mejor comportamiento, No es el ideal, porque este es un país que tiene limitantes, pero tienen un mejor comportamiento".

Los daños en mampostería

“Hubo daños; la mampostería es como la sangre. Si tú te cortas un pedacito del dedo en la cocina, tú sientes sangre y hay mucha alerta, ¿cierto? Lo mismo pasa: la mampostería es la sangre de las edificaciones. Entonces, estas simplemente nos están mostrando mucha basura, inseguridad en nuestras casas. Si te sientes insegura en tu casa, no estés en tu casa".

“Si tienes un muro suelto, es mejor que busques un sitio para estar hasta cuando se reponga el sitio, ¿sí? ¿Es posible que algunas edificaciones no tengan daños estructurales, pero sí tienen daños no estructurales. Estas edificaciones inicialmente fueron concebidas para que, si iba a fallar algo, fallara el muro, no para que fallara la estructura y no colapsara, ¿sí? Entonces, nosotros los ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Si yo me siento inseguro o si yo veo que hay un muro suelto, pues no debo estar allí“.

“Si me tengo que quedar en la casa, me quedo, pero me quedo lejos de esos muros que están sueltos. ¿Sí me entienden? Ahora, van a venir réplicas, son numerosas. La mayoría de ellas han sido mentales, que nos percibimos nosotros. Algunas las medio sentimos, pero las réplicas y algunas otras condiciones, el paso de vehículos o todos hacen vibraciones que son incómodas para esos edificios que están que tienen muros sueltos. Esos edificios que tienen muros sueltos, a esos muros pueden colapsar".

“Y en aras de garantizar la seguridad y las vidas de las personas, es mejor que personas que estén cerca de esos muros, pues eviten estar, que, si en mi casa tengo esos muros, si yo no tengo el dinero para removerlo, para hacer las demoliciones”.

La Universidad del Quindío presentó un daño de un 60%

Carlos Arturo García Ocampo, ingeniero civil geotecnista, profesor del programa de ingeniería civil y director de la maestría en gestión del riesgo de desastres de la Universidad del Quindío: “Pero sí tenemos algunos edificios ya de mayor antigüedad y, por el uso que se hace, unos diseños especiales que tienen unos daños en muros, ¿sí? Los daños, afortunadamente, hasta ahora, en lo que hemos visto, no comprometen la estructura ni la estabilidad ni la seguridad de las edificaciones".

“Que hay que ser, lo que dijo nuestro señor rector, hacer toda la gestión suficiente para obtener los recursos para hacer la remodelación y la recuperación de estos espacios. Yo qué pienso y qué le he recomendado al señor rector, desde mi caso de gestor del riesgo de desastres y como ingeniero, pues que soy experto en el tema”.

Aprender para la reconstrucción

“Simplemente, aprendamos de lo que hay, no volvamos a construir igual, construyamos mejor, construyamos con nuevas tecnologías, construyamos muros que sean mucho más livianos, que, si en alguna cosa vuelve a ocurrir un sismo, pues y se vuelve a caer un muro, pues que ese muro no mate a una persona”.

“Aquí no tuvimos víctimas fatales, pero pudo haber sido porque estábamos estudiando y, en la forma como encontramos los edificios de la universidad con muros parcialmente colapsados y unos colapsados totalmente, realmente ahí sí la sacamos barata. Nos fue supremamente bien”.

“Entonces, simplemente es que ahorita, cuando empiece el proceso de reconstrucción, no solamente la Universidad del Quindío, sino la ciudad, lo hagamos de forma inteligente y aprendamos de esas cosas que de pronto no alcanzamos a aprender del 99. Aprendemos ahora que esos muros grandes de mampostería de pronto no son la mejor opción para garantizar la seguridad”.

Zona de amenaza sísmica

“El país está en el cinturón de juego del Pacífico. Entonces, acá tenemos una amenaza por volcanes y por sismos. Entonces, el hecho de que haya temblado hoy no quiere decir que pueda temblar mañana en otra parte del país; no quiere decir que no pueda venir un sismo de subducción nuevo un poco más hacia el sur, puede venir. ¿Sí? En el Ecuador en el 2017 hubo un sismo muy grande en Esmeraldas".

¿Puede seguir temblando?

“Va a seguir temblando. La condición de amenaza no cambia porque ya tembló. Nosotros vamos a seguir en amenaza sísmica alta. Estamos cerca en esta cordillera de fallas locales como la del sismo del Quindío. Estamos cerca de zona de subducción”.

“La zona de subducción simplemente es que el continente tiene una placa que llama suramericana y se viene y viene el Pacífico, una placa que se llama Nazca, subduce, se mete debajo y eso genera muchos esfuerzos que se acumulan y cuando tiene una energía muy acumulada, pasa lo que pasó esta vez, ¿sí? Eso va a seguir pasando. O sea, no cambiamos".

“La belleza de Colombia con sus tres cordilleras que lo hacen un país único y hermoso culturalmente en su vegetación, en su fauna, en su flora, en todo, ¿sí? También hace que tengamos esa condición de amenaza: movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, volcanes, sismos, y la condición de amenaza sísmica no va a cambiar porque tembló. Va a seguir".