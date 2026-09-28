Comisión del gobierno entra a examinar Unipamplona

Norte de Santander

La ministra de educación Ilva Mirian Hoyos en su cuenta de X le respondió a la orden del presidente de revisar lo que esta pasando en la Universidad de Pamplona con la escogencia del futuro rector.

La funcionaria escribió puntualmente, Señor Presidente ABDELAESPRIELLA procederemos de acuerdo con sus indicaciones.

Ante la situación de la Universidad de Pamplona, desde el Ministerio adelantamos las acciones correspondientes:

Está en curso una investigación administrativa preliminar, iniciada el 4 de septiembre.Esta semana realizaremos una visita de inspección y vigilancia para verificar las denuncias sobre posibles irregularidades contractuales.

Nuestro delegado participó la semana pasada en el CSU y acompaña el proceso de elección del Rector, para que se adelante con transparencia y conforme a lo dispuesto por el Consejo de Estado.Desde el Ministerio de Educación actuaremos con rigor y transparencia para garantizar el cumplimiento de la ley y el adecuado funcionamiento de la Universidad de Pamplona.

En medio de la disputa que atraviesa la Universidad de Pamplona por la elección de su próximo rector después de que el Consejo de Estado anulara la designación de Ivaldo Torres, el presidente Abelardo De La Espriella le impartió una orden clara a la nueva ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos.

La orden es para que ejerza “de inmediato” labores de inspección y vigilancia sobre la Universidad de Pamplona, ante las denuncias sobre presuntos manejos contractuales, “poderes externos” que ordenarían contrataciones y una burocracia que preocupa al Gobierno Nacional.

Transparencia para la elección del nuevo rector

El presidente también le pidió a la ministra Hoyos, garantizar transparencia e iniciar de inmediato el proceso de elección del nuevo rector, y ejercer la función de inspección y vigilancia sobre la selección.

La orden se da pocos días después de que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Pamplona, tuviera una sesión extraordinaria que terminó sin decisiones sobre el cronograma para elegir al nuevo rector.

“Las universidades públicas no pueden seguir siendo refugio de la corrupción ni coto de caza de poderes políticos”, puntualizó el alto mandatario..