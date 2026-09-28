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28 sep 2026 Actualizado 12:33

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Familiares de sacerdote secuestrado en la frontera piden no desistir en su búsqueda

Se cumplen dos meses del plagio de Samuel Salazar

Reverendo Samuel Enrique Salazar Soto, secuestrado en la frontera. / Foto: Cortesía.

Reverendo Samuel Enrique Salazar Soto, secuestrado en la frontera. / Foto: Cortesía.

Reverendo Samuel Enrique Salazar Soto, secuestrado en la frontera. / Foto: Cortesía.
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Los familiares del sacerdote anglicano Samuel Salazar Soto le pidieron a las autoridades colombo venezolanas no desistir en la búsqueda de su ser querido quien fue plagiado en el área limítrofe.

El padre fue secuestrado en el municipio de Capacho Viejo el 26 de julio del 2026, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.

En el llamado por el jerarca, también le han enviado un mensaje a quienes lo tienen en su poder para que le respeten la vida.

El diario La Nación revela que la madre del secuestrado teresa Soto aboga por la libertad de su hijo y exclama “les suplico en nombre de mi familia a las autoridades de frontera y a todos los cuerpos de seguridad del Táchira que por favor no abandonen la búsqueda de mi hijo”.

Cuando se produjo el secuestro del sacerdote anglicano con el estaba otra persona, que fue dejada en libertad horas después.

Por ahora no hay pistas de quienes serían los responsables del secuestro en la zona de frontera.

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