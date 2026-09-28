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28 sep 2026 Actualizado 14:48

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Cúcuta

Fuerza Pública incauta 1.120 kilos de cocaína y desmantela laboratorio del ELN en Cúcuta

Según el reporte oficial, en las últimas 24 horas también fueron afectados otros ocho laboratorios y se realizaron 19 capturas.

Imagen de referencia. Cocaína. Foto: Jan Sochor/Getty Images.

Imagen de referencia. Cocaína. Foto: Jan Sochor/Getty Images. / Jan Sochor

Imagen de referencia. Cocaína. Foto: Jan Sochor/Getty Images.
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A través de la red social X, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella dio a conocer un contundente golpe contra estructuras dedicadas al narcotráfico en zona de frontera.

De acuerdo con el mandatario nacional, la Fuerza Pública incautó 1.120 kilos de cocaína en Cúcuta.

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“En Cúcuta le arrancamos al ELN 1.120 kilos de cocaína y un laboratorio. En las últimas 24 horas, la Fuerza Pública afectó otros ocho laboratorios y realizó 19 capturas”, dijo de la Espriella en X.

Aseguró además que “desde el 7 de agosto hemos incautado 111.312 kilos de estupefacientes”.

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Sin embargo, el presidente fue mucho más allá y aseguró que “vamos por sus armas, sus cabecillas y cada peso con el que financian el terror. No les daremos tregua”.

De la Espriella concluyó indicando que “gracias a Dios y a nuestra Fuerza Pública, Colombia será liberada del crimen y el horror”.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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